大陸A股16日早盤時貴州茅台突然閃崩大跌6％，但之後在資金承接下，股價跌幅收窄，截至上午貴州茅台股價回到1700元（人民幣，下同）關卡附近，成交額超35億元。同時今日也是中芯國際回歸科創版的上市首日，也讓不少機構看好，甚至喊出中芯國際比貴州茅台更珍貴。

根據《科創版日報》報導，中芯國際16日正式上市，上市首日中芯國際股價大幅高開，漲幅超過200％，截至上午發稿前，中芯國際漲幅達209.5％，報每股85元、成交金額274億元。同時市場也掀起一波中芯國際與貴州茅台誰更有價值的討論。。

大陸國信證券方面分析，中芯國際比貴州茅台更珍貴。從可替代性來講，中芯國際與貴州茅台一樣不可替代、無法複製。同時中芯國際具有和貴州茅台同樣的議價能力，且中芯國際的社會勞動價值量超越貴州茅台；認為大陸奮鬥到今天才有中芯國際的14nm先進製程，而貴州茅台早在800年前就已存在。

(旺報 )