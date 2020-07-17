看準三鐵共構地理優勢，小米台灣宣布今（17）開設高雄第三間小米專賣店–「小米高雄左營專賣店」，本次據點乃高雄交通之核心，聚集各地往來人潮，將帶給搭乘交通運輸乘客更便利的購物體驗。為歡慶開幕，7月17日至7月19日三天推出超值滿額贈回饋米粉，凡單筆消費滿$1,000元即贈小米 USB 3.0 HUB、滿$3,000元即贈小米隨身藍牙喇叭；購買熱銷商品「米家掃拖機器人1C」，可用超值優惠價加購專屬耗材組，開幕首日更推出限量200組以加一元多一件的優惠購買昨（16）日甫發表小米手環5，等於兩條只要$946元，吸引米粉搶購。

小米繼2019年攜手新光三越、法雅客連展三店後，再度進駐百貨業龍頭新光三越高雄左營店一樓，本次第四度合作選擇高雄交通重要樞紐之地，位於高雄中心區域收攏高鐵、台鐵、高捷之人潮，擁五條對外快速道路，快速連接東西向的便捷交通所帶來的消費商機。「小米高雄左營專賣店」佔地40坪，空間明亮寬敞，全店設計風格沿襲一貫的簡約白色與暖色木質傢俱搭配，店內設置手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區，充分讓來往的乘客們在轉乘時間也能享受美好的智慧商品購物體驗。

看準新光三越高雄左營店三鐵共構地理優勢，小米台灣宣布今（17）開設高雄第三間小米專賣店–「小米高雄左營專賣店」。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

「小米高雄左營專賣店」據點為高雄交通之核心，聚集各地往來人潮，將帶給搭乘交通運輸乘客更便利的購物體驗。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

小米台灣歡慶「小米高雄左營專賣店」開幕，當日限量200名購買最新穿戴裝置新品–小米手環5加一元多一件活動，吸引眾多人潮排隊搶購，早上5時已有多位消費者前往排隊，可見高雄米粉的熱情。此外，7月17日至7月19日三天也推出單店獨家滿額禮，凡單筆消費滿$1,000元即贈小米 USB 3.0 HUB（價值$225元）、滿$3,000元即贈小米隨身藍牙喇叭（價值$395元）；購買熱銷商品「米家掃拖機器人1C」，可用超值優惠價加購專屬耗材組（註一），詳細活動內容請見店內公告；眾多好禮，錯過可惜！

註：小米高雄左營專賣店地址：新光三越高雄左營店1樓 （高雄市左營區高鐵路123號1F），營業時間：每日11:00~22:00 。

(科技)