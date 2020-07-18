郁方睽違7年拍戲，在《羅雀高飛》飾演勝昌堂老闆娘，也是邱凱偉（Darren）的媽媽，全是個性嫌貧愛富、自以為是的惡婆婆，讓女主角林艾璇（大元）吃盡苦頭。她18日分享拍攝趣事，好幾次被Darren弄到笑場，還因忘詞被導演記「兩支黃牌」，不過她讚Darren很紳士，會請工作人員拿水給她喝、提供電風扇消暑，還撩她「阿母，藝術極品」、「台灣趙雅芝」，哄的郁方樂不可支，話鋒一轉，她讚老公「更會撩妹」，透露老公曾說「要不是看你長得正，我就揍你了」，惹得全場大笑。

郁方和老公斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚14年，育有3名子女，身為「貴婦」出來拍戲？她透露，婚後有段育兒期，現在孩子慢慢大，自己想做些有趣的事。至於老公對她拍戲有說什麼？郁方說：「他嘆了一口氣，說喜歡就好」，不過一開始跟老公說在台北拍，後來改到嘉義拍戲，慢慢說服老公，笑說是「一步一腳印被我騙」。公婆也很關心她，第一天到嘉義時公公還打來問「很辛苦嗎？」讓她深感窩心，也推薦公婆可以來嘉義玩，更笑說自己拍上癮「要經紀人趕快接下一檔」。

先前張清芳、何如芸等爆發婚變，被問到如何看這件事？郁方說，每個人人生沒有一凡風順，可能苦在少年、中年或晚年，我可能苦在少年，她的黑暗期可能中年，遇到人生挫折，這就是很多人生命，一個挑戰，只是時間長遠縮短的問題，「有時轉念，華麗轉身，人生還有很多選擇，很高興她們可以做自己」。

郁方說到有朋友認為她是「全世界最爽的人」，因為可以做自己，郁方說：「不管在家庭、婆媳關係或跟先生、小孩的關係，妳都努力認真經營，當然可以做自己」。被問到維繫婚姻秘訣？獄方說：「我覺得婚姻裡最重要，尊重跟珍惜，維持婚姻的不二法門。」

郁方和老公結婚14年感情依舊甜蜜。（粘耿豪攝）

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