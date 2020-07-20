美中關係不斷惡化是否會因磨擦造成軍事衝突，成為近期輿論關注的焦點，哈佛大學榮譽退休教授、知名中國問題專家傅高義近日受訪時表示，美中兩國確實有爆發武裝衝突的可能性，不論是南海或是台海，一場小的軍事磨擦會很快升級，若無很好的控制就可能帶來災難性的後果，每個國家都會成為輸家。

傅高義在接受《環球時報》訪問時表示，美國對大陸的強硬政策仍然還未形成共識，。儘管當下兩國關係非常糟糕，儘管川普政府將事情推到如此瘋狂的極端，可以說華盛頓仍有一種廣泛的共識，即美國必須找到與中國大陸合作的辦法以避免衝突。

他表示，華盛頓現在有反華情緒，在大選背景下，可以預期川普和拜登都會表現出對大陸的批判態度。但大選之後，無論下一任總統是誰，在謀求國家利益時必須找到和大陸建立更好關係的新路徑。因此，大選之後美國政府在對華態度上會有變化。

傅高義說，川普政府是一個非常混亂的政府，不會有很大機率當選連任。如果他連任，也會避免和大陸產生衝突。但美中之間將很難有一套完整的合作規劃，兩國關係將會雜亂無序，不過會比現在好一些。

在美中是否發生軍事衝突的問題上，傅高義說，「很不幸，兩國有發生武裝衝突的可能性。」儘管沒人希望這樣的局面發生，而且這將導致所有人的失敗。回顧一次大戰的歷史就了解：大戰始於一件小事，並很快波及多個的大國，儘管它們並未計畫參戰。

因此，傅高義表示，如果南海發生一場很小的摩擦，就可能會很快升級。如果不能對此有所控制，就很可能帶來災難性後果，每個國家都會成為輸家，這非常可怕。

他說，相信台灣領導人已意識到，過分尋求獨立是挑釁大陸出兵，他們會試圖避免這樣的危險。但如果北京領導人擔心台灣會跨過「台獨」紅線，或者他們認為美國不會因為大陸出兵而參戰保護台灣，那麼就存在美中間爆發戰爭的真正危機。台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰。為避免這樣的重大危險，必須加強美中領導人間的理解。

傅高義還說，美中兩國的歷史任務是塑造一個國際新秩序，這也是兩國共同的責任。就像運動員會非常激烈地競爭，但不是在打架。所以，要找到一種「競爭而非打架」的共存方式，是美中領導人當下共同的歷史使命。目前的危險是美中兩國的超級民族主義者們試圖分道揚鑣的聲音太大，憤怒的情緒過於高漲，政府需要對此予以控制。

(中時新聞網)