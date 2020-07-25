繼美國宣布中國的南海主權主張不合法後，澳洲政府25日首次向聯合國遞出聲明，稱中國大陸在南海的主張「不具法律基礎」，並指中國的主張與1982年的《聯合國海洋法公約》並不一致。陸澳已因新冠肺炎疫情、港版國安法等問題致關係惡化，這次又稱陸的南海聲索權非法，兩國關係降至1970年代建交以來最緊張的狀態。

澳洲駐聯合國代表團24日發聲明指出，大陸劃出直線基線將南海最外圍的島礁、群島串連在一起，並沒有法律依據，澳洲反對中國在南海以「自古以來做法」為由，聲索在南海的「歷史權利」或「海洋權益」。中國通常稱為這些島嶼在其「九段線」之內。

聲明提到，菲律賓、越南和馬來西亞對大陸在南海的行動提出異議和投訴，反對中國在南海興建陸上設施或打造人工島嶼的行為。聲明還引述2016年荷蘭海牙國際法庭對「南海仲裁案」的判決，指澳洲反對中國對南海採取直線基線法的行為，既不符合《聯合國海洋法公約》，也沒有法律依據。

聲明特別提及反對大陸對於南沙群島和西沙群島的領土主張，反對中國基於直線基線法對內海、領海、專屬經濟區和大陸棚提出的任何主張。

中國駐聯合國代表團尚未有回應。

澳洲外長佩恩和防長雷諾茲下周將與美國國務卿蓬佩奧和防長艾斯博舉行美澳部長級雙邊會談。

隨著南海局勢緊張，美國近日在南海動作頻頻，除了雙航母軍演、派軍機抵近廣東外，近日也與日澳在南海聯合軍演。而中國解放軍亦在區域進行實彈射擊訓練。期間澳洲海軍軍艦上周經過南海時，一度遇到（encounter）中國海軍。

(中時 )