菲律賓總統杜特蒂27日在國情咨文演說中坦承，目前菲律賓沒有能力在南海對抗大陸的進逼，因為大陸有武器，但是菲律賓沒有，他自己也承擔不起開戰。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨（27）日在國情咨文演說中坦承，目前菲律賓沒有能力在南海對抗大陸的進逼，同時菲國在應對新冠肺炎疫情，還需仰賴大陸的協助，他昨日表示，已經親自向大陸國家主席習近平尋求協助提供疫苗。

綜合菲國最大電視網ABS-CBN、香港《南華早報》報導，菲律賓總統昨日在國會中發表國情咨文演說，針對與大陸在南海的衝突，他坦言自己相當「無奈」、「束手無策」，他不會直接挑戰北京在南海的聲索權，因為目前沒有能力和大陸進行軍事對抗，他寄望透過外交途徑解決紛爭。

「中國主張有（西菲律賓海或稱南海）的聲索權，我們也主張有聲索權，中國有武器，我們沒有，所以事情很簡單，他們擁有所有權。」

「他們擁有所有權，我們能怎麼辦？我們必須開戰，但我承擔不起，也許其他總統可以，我在那邊很無助，我直接告訴你，而且我也願意承認這一點，我在那裡真的很無助，我束手無策。」

杜特蒂表示，菲律賓現階段應該「冷靜下來」，並且尋求外交途徑對應北京在南海的聲索權，「除非我們準備好開戰。」

不僅在南海無法和大陸抗衡，菲律賓在疫情方面也得仰賴北京協助。杜特蒂昨日表示，他4天前已經親自向大陸國家主席習近平提出請求，他對習近平說，「我們能不能成為第一批獲得（疫苗）的國家？或者我們能不能購買？」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（28）日上午10時，菲律賓官方共通報8.2萬例新冠肺炎確診病例，另有1,945人喪命。報導指出，菲律賓至今只有約2.6萬人康復，是南亞地區中疫情第2嚴重的國家，僅次於印尼。

杜特蒂在國情咨文演說中表示，「我必須承認，我們的行動遠遠談不上完美，而且還有進步空間，但是包括我在內的政府內部所有人都向你保證，在事情做好而且為你們提供更好的服務之前，我們不會停止行動。」

(中時新聞網)