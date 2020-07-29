美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（ Ted Yoho 今正式提出《防止台灣遭侵略法案》。對此，國民黨立委馬文君表示，美國的法案都是政策指向，只是國會同意或授權總統可以這麼做，「對台沒有絕對的安全保證」，因此她還是呼籲，維持區域穩定才是應該要追求的。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，美國對台友善的法案，基本上都歡迎，可是台灣要小心，怎麼樣在中國大陸跟美國之間取得平衡，若在處理上判斷不夠精準，會讓台灣陷入危險狀況中。

林奕華指出，國際對台灣的友善都歡迎，但她呼籲在政治上，民進黨政府要做好拿捏。她也希望如果美國對台灣真的友善，應該趕快跟台灣簽FTA，在經濟上的幫助最大，希望盡快看到經濟合作上的重大進展。目前這些法案就算友善，也讓人感覺是在中美權力競爭下，台灣變成棋子。

國民黨立委李德維表示，國際上有利於台灣的事，都是好事，但這也可能只是一位眾議員自己提的法案，希望美國主流民意是真正支持台灣、支持中華民國。他也呼籲政府必須重視美中台三邊關係，怎麼達到實質安全，不是僅簡單成為別人的棋子。

(中時 )