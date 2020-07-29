美國總統川普28日坦言沒人喜歡他，不解為何佛奇的支持度比他高。

美國總統川普昨（28）日終於問出心中最大疑問，為何自己的支持率沒有和首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）一樣高，他更自曝沒有人喜歡他，並且自己推測可能是個性使然。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美媒CNBC報導，美國總統川普昨日在白宮疫情記者會上談及和美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇之間的關係，強調兩人關係「非常好」，不過他仍忍不住問出口，為何自己的支持率不比佛奇高。

「我和他相處得非常好，而且我也同意他的許多意見」，不過川普話鋒一轉，「有趣的是：他的支持率非常高，我喜歡這樣，那很好」，「因為請記得：他為這個政府工作，他和我們工作，我們可以找其他人來，並不是非要佛奇博士不可，他和我們政府工作，最重要的是，我們遵循他、柏克斯博士以及其他人的建議行事。」

川普接著說：「而他有這麼高的支持率，在病毒方面，我和政府為什麼沒有這麼高的支持率呢？我們的支持率應該也要很高才對。」

「所以有點好奇，一個為我們工作、和我們工作、而且非常親近的人，佛奇博士和柏克斯博士都獲得高度好評，然而他們獲高度好評，卻沒有人喜歡我？」川普更自問自答「沒人喜歡他」的原因，「只能是因為我的個性了，就是這樣。」

根據美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）月初公布的民調，結果顯示高達2／3的美國受訪者信任佛奇，相較之下，僅有1／3的受訪者認可川普處置疫情的方式。

儘管川普昨日在記者會上仍強調和佛奇關係很好，不過他周一晚才在個人推特帳號批評佛奇誤導美國民眾。白宮先前也才展開圍剿佛奇行動，更提供媒體一長串清單，羅列佛奇針對疫情的各項錯誤評論。

(中時新聞網)