有「天才IT大臣」之稱的數位政委唐鳳，登上日本富比士（Forbes）雜誌封面，談到學運對年輕人的影響、「g0v」零時政府及防疫小故事，外交部也在臉書分享報導內容，表示「連日本地方媽媽都知道，台灣有個很厲害的數位政委」。

外交部臉書指出，被日本喻為「天才IT大臣」的唐鳳，在專訪內容談及2014學運，對台灣公民科技社群發展的影響，也改變年輕人對於「政治」的想法，現在新世代朋友會覺得關心政治、採取行動很「潮」。

在公民科技社群方面，唐鳳也在「g0v」零時政府的既有基礎上，推動讓政府資料透明化的「開放政府」政策，嘗試透過類似像VTaiwan.tw 的公共服務平台，建立開放政府聯絡人（Participation Officers, PO）制度。

另外，唐鳳也談到最近覺得最有感的小故事，今年在防疫過程中，疾管署1922防疫專線接獲民眾投訴，說有一名小學男童因為分配到粉紅色口罩，擔心遭同學議論而不想去上學，結果隔天記者會上由陳時中部長領軍的「防疫五月天」，就真的全部換上粉紅口罩登場了。

網友大讚，「數位唐鳳就真的很厲害」「日本讀者小心了，唐鳳正準備操控你們的腦波」「讚，Taiwan can help，台灣醫療世界第一，台灣數位世界第一，這次台灣已經充分有拯救世界的能力了」。另外有人指出，唐鳳也登上日本版Newsweek的封面。

(中時新聞網)