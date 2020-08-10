大陸與美國近年來在經濟、科技等領域數度交手，陸中央外事辦公室主任楊潔篪近期發表有關「中美關係」的專文提及，台灣、香港、新疆、西藏等4個地區，涉及大陸核心利益，已要求美方慎重處理。前美國在台協會(A.I.T)台北辦事處處長包道格則直言，台灣最可能爆突發危機。

現為卡內基國際和平基金會研究員的包道格在回覆港媒《中評社》的電郵中表示，楊潔篪提到了四個涉及大陸核心利益的問題。他判斷，在這些問題中，台灣問題最有可能被操弄而突發危機，因而總需要冷靜處理在該處的利益衝突。

包道格還表示，4個地區中，「南海問題」沒有被楊潔篪包括在內，因此他相信，在不引發重大危機的情況下，南海地區的任何事件可以得到控制。

對於台海問題，華府智庫國防資深高級研究員戴維斯（Daniel L. Davis），6日亦在美國保守派雜誌《國家利益》網站撰文指出，即使陸、美在台海開戰，美軍取得勝利，美國將不得不耗費數千億美元在台灣維持永久的防禦力量，使國防預算爆增，將會讓美國陷入癱瘓。

(中時新聞網)