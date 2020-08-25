精準醫療是全球當前及未來的大趨勢，隨著大數據和AI人工智慧的快速發展，加上台灣既有資通訊（ICT）產業領域及醫療服務產業優勢，政府刻正積極規劃推動「台灣精準健康戰略產業發展方案」，次產業涵蓋數位健康（數位醫療）、精準醫療、再生與免疫治療等。

瞄準精準醫療新商機，中科管理局積極協助及鼓勵廠商進行相關研發工作，25日邀請瑞基海洋生技及瑞鈦醫療器材，將精準醫療相關研發成果與國人分享。

其中，全台首家核酸檢測試劑通過衛福部醫療器材專案核准製造及量產的瑞基海洋生技，93年3月核准進駐中科，曾多次獲得中科管理局「高科技前瞻技術發展計畫」、「研發精進產學合作計畫」等補助計畫，投入生物技術產品研發，並獲頒前瞻創新獎、產業貢獻獎及創新產品獎等。

新冠疫情今年初擴及全球，帶給全球經濟前所未有的影響，但危機也是轉機，世界各國生技廠商全力投注防堵，瑞基海洋生技報佳音，應用本身技術投入開發出新型冠狀病毒檢測試劑，搭配自家開發自動核酸分析儀，從檢體置入儀器到顯示檢測結果，85分鐘即可產生檢測結果，靈敏度及準確度與國家級實驗室無異，產品除取得歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)，也是全首家核酸檢測試劑通過衛福部醫療器材專案核准製造及量產。

此外，瑞鈦醫療器材是園區廠商-鐿鈦科技轉投資的子公司，創立的目標為高階醫療普及化，Anatase Spine Navigator 脊椎手術導航系統已在全台累積超過40例臨床經驗，在不改變醫師手術流程的前提下，幫助醫師提高手術精準度、縮短手術時間、降低受曝輻射量。

瑞鈦另開發第2代脊椎手術導航系統將以portable做發想，包含便攜式機台、機械臂等，長遠來看，AI路徑規劃及雲端數據分析將能帶領脊椎手術突破進展，結合醫療製造業與機器人產業的長期深耕，能成為瑞鈦醫療結合兩者的最大動力。Anatase Spine Navigator脊椎手術導航系統實現即時器械導航，提高複雜脊椎手術精準度及安全性，主要特色包含影像建置、即時導航及友善機制。

中科管理局長許茂新表示，繼半導體、光電及精密機械三大產業聚落穩健發展後，接續協助生技產業打造國際競爭力，並配合政府推動精準健康戰略產業，鼓勵廠商投入生物技術結合大數據和AI人工智慧之技術研發與創新，自108年起推動「醫療器材產業加速新創與國際躍升推動計畫」，聚焦微創醫材與智慧輔具，集中產業優勢及整合資源，創新與拓銷加速器雙軌並行，打造中部特色醫材產業聚落。

許茂新進一步表示，瑞基、瑞鈦展現生技廠商豐碩的研發成果，未來中科仍將持續協助廠商提升精準醫療等領域尖端開發製造與技術能量，串接上、中、下游產業鏈，促使中部微創醫材及智慧輔具產業聚落逐步形成，讓中科生物科技產業聚落效益持續擴大。

(工商 )