美國民主、共和兩黨的全國代表大會通常是美國選民了解下任總統的施政綱領和主要政策的機會，今年中美關係劍拔弩張之際，許多大陸科技業圈內人士表示，拜登上台的狀況「更令人期待」，而川普連任則「前景叵測」。但是，無論大選結果如何，他們都不指望美國改變對華強硬政策。

《英國廣播公司》(BBC)報導稱，大陸科技業界人士表示，他們認為拜登上台後仍然會對華強硬，但會更多基於理性和事實，而不是像川普那樣誇誇其談和泛政治化。對於下一屆美國政府，大陸企業擔心的主要是3件事：美中脫鉤、陸企退市與去全球化。

報導說，「脫鉤」一詞近來頻繁出現，川普總統和他的政府經常在涉及中國大陸的推特和新聞稿裏提及。脫鉤從本質上來說就是切斷、取消美國和中國大陸30多年來建立的商業紐帶，具體操作包括要求美國廠商把供應鏈移出大陸，到迫使在美運營的陸資公司（如TikTok和騰訊）用美國股東替換大陸股東等等。

共和黨海外遊說團體副主席兼首席執行官俞懷松（Solomon Yue）說，毫無疑問，在川普政府執政期間「脫鉤將加速」，「原因是在我們的技術被盜這件事上存在真實的國家安全問題。」

但是，報導說，脫鉤並不簡單。雖然美國迫使企業停止與華為等公司開展業務，但這也會促使大陸企業在晶片製造和人工智慧等關鍵領域增強自給自足能力。一家大陸科技公司的策略師告訴我：「人們已經意識到，再也無法真正信任美國了。」

其次，在「退市」問題上，川普政府對在美上市的陸企提出了新的審計規則，不符合新規的公司就有被除牌的危險。如果拜登勝選，也許不會嚴格執行川普訂下的各種禁令，但分析人士認為，這種審核和監管基調很可能會延續下去。民主黨沒有理由在大陸沒有讓步的狀況下放棄對大陸的強硬立場，把問題都丟給中國大陸是兩黨的共識，不會很快就改變。

報導說，被除牌對於已在美國上市的陸企而言不是最大的擔憂，但會讓那些打算赴美上市的公司信心動搖，例如隸屬於阿里巴巴的螞蟻金服。

在「去全球化」問題上，由於過去30年大陸一直是全球化的最大受益者之一，數億中國人因全球化提高了生活水平，這是習近平「中國夢」的基石。但這正是川普想要改變的，他認為中國大陸越來越富，而美國卻越來越窮。

報導說，川普任期內去全球化成為一種趨勢：邊界開放程度降低、貿易自由度降低。北京也知道，這個趨勢在大選之後也不會改變。全球化的結果之一是令世界更安全，人們做生意的時候不會想打架，至少不會公開衝突。但現在許多企業擔憂美中兩個超級大國之間不可避免地會發生軍事衝突。這種美中關係重置很危險，不對美國和大陸有危險，對其他人也一樣。

(中時新聞網)