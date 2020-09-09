愛用Android手機的朋友們注意啦，Google稍早之前正式推出了Android 11正式版。為了讓使用者更了解Android 11的特色，官方特別透過部落格介紹了11個專屬Android 11的更新重點，帶你快速掌握。

Hello, Android 11! 🎉 Learn all about the new features that make staying in touch easier, controlling your connected devices simpler, plus new privacy improvements: https://t.co/qUCmyz37WZ pic.twitter.com/ExkZIXafau — Android (@Android) September 8, 2020

1.如果你經常需要在不同的即時通訊App之間頻繁切換，藉由升級到Android 11你可以感受到更高的便利性。在Android 11中，Google將來自不同即時通訊App的對話都整合在通知中心的專屬位置，讓你可以更輕鬆的管理與回覆。你也可以訂定對話的優先性，讓你快速掌握來自特定對性的重要訊息。

2.Bubbles：藉由Bubbles設計，對話內容能以浮動視窗的方式出現，並具備原先App內的完整功能。如此可以減少你在各個App中頻繁切換，且需要中斷原本作業流程的情況。

3.Android 11原生系統內建螢幕錄影功能，想要跟朋友分享如何操作特定功能，或者是你在手機App中看見特別想分享的內容，都可輕易完成。且可選擇收錄來自手機麥克風、擴音器或者是兩者的聲音。

4.透過長按電源鍵，可以快速切換到控制家中智慧聯網裝置的頁面，讓你無論在哪裡，都可以遙控家裡的智慧家電，例如開關床頭燈，或是用Google Nest Mini來播放音樂。

5.重新設計的多媒體控制頁面，讓你可以更輕鬆地切換播放音樂的設備，從耳機播放切換到智慧音箱將更為簡單，且不會中斷你的音樂體驗。

6.如果你擁有支援的特定型號的車子，Android 11將可在你的車子中以無線方式執行Android Auto，將一鍵導航、語音呼叫Google助理、語音傳訊，或者是播放最喜愛的多媒體內容，都帶到車內體驗。

7.Android 11也帶來更為嚴格的隱私控制，如今可以只針對App授權一次麥克風、相機、定位等敏感權限。下一次再度開啟同樣的App，必須要重新取得授權。

8.你的手機中可能安裝了不少很少使用的App，而他們可能在你第一次開啟時就獲得了完整取用各種敏感資訊的權限。為了進一步保護用戶，Google在Android 11當中加入了auto-reset功能，針對這些很少使用到的App，會自動收回取用手機功能的各項權限（系統會主動通知使用者這項改動），直到下一次開啟這些App時再度授權。

9.透過Google Play系統升級模組，使用者可以從Google Play直接下載到關鍵的安全修補程式，或是與隱私相關的修復程式，進一步保護手機與系統，而不需要等到下一次作業系統更新才能獲得修復。

10.對於Android Enterprice 用戶，Android 11可讓IT人員更容易管理工工作用的設備，既可以在裝置中置放與工作相關的內容，但不需要因此監視使用者私人資料或者在手機上的活動。

11.Pixel 2以上的設備，能因為升級到Android 11，擁有更多其他Android手機無法獲得的功能，例如可以在Google Maps中使用Live View功能，更快速找到與你分享位置，目前就在附近位置的朋友；截圖後可進一步編輯，確實掌握截圖當下所需傳遞的資訊；且可根據你的日常使用習慣，藉著桌面Dock最右側的icon位置，顯示當下你可能需要使用的應用程式。

與往例一樣，Pixel系列的智慧型手機是首波可以升級到Android 11的機種，包含Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4、Pixel 4 XL、Pixel 4a等9款手機都可率先升級。

此外為了進一步降低Android系統碎片化的影響，Google也與合作夥伴加速推動Android 11升級的速度。包含為OnePlus 8、OnePlus 8 Pro、小米 10、小米 10 Pro、OPPO Find X2、OPPO Find X2 Pro、OPPO Ace2、OPPO Reno3 4G、OPPO Reno3 Pro 4G、realme X50 Pro等提供beta版升級，使用者透過OPPO、小米、realme品牌提供的升級下載點才可升級。

(科技)