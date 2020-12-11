安馳(3528)11月營收4.2億元，創歷年同期新高，月增加6.04％，且較去年同期成長14.26％，累計前11月營收達46.36億元，亦創歷年同期新高，且較去年同期成長23.95％，主要在於公司推廣工業物聯網解決方案有成，加上雲端邊緣運算及5G高速傳輸等相關整合方案出貨量明顯提升。

安馳表示，今年11月營收4.2億元，創歷年同期新高，月增加6.04％，第四季營運呈現淡季不淡的情況，主要受新冠肺炎疫情持續擴散影響下，全球在家工作風潮快速興起，智慧工廠及遠端遙控相關產品需求明顯增溫，帶動公司在工業物聯網及智慧監測等相關應用產品出貨量大幅提升。

安馳表示，公司今年ADI產品線全面從物聯網(IoT)架構升級為人工智慧物聯網(AIoT)應用，第三季開始推出工業物聯網(IIoT)、震動監控系統、電池監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機。其中，智慧工廠用的震動量測分析方案(CbM)，可提供客戶設備管理與維護的自動化即時監測，目前CbM相關解決方案正積極與自動化設備與智能監控系統客戶進行終端測試驗證，預計明年上半年開始量產出貨。

Xilinx產品線方面，公司今年在雲端運算、高速傳輸及邊緣整合等相關應用方案出貨量持續增加，公司第三季新推出的Xilinx新款支援PCIe 4.0介面的UltraScale+級的雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，已取得工業電腦客戶大數據分析伺服器訂單，目前進入驗證階段，預估明年上半年放量出貨。

此外，公司今年新代理產品線Qorvo亦有所斬獲，主攻高階5G及Wi-Fi 6市場，透過專有的高傳輸RF設計與氮化鎵製造技術，結合5G高階無線射頻(RF)與前端(FE)整合模組，提供下游客戶高完整性的傳輸方案，今年下半年開始陸續導入5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場。公司目前並積極研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，期進一步提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的佔有率。

(時報資訊)