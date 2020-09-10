中印邊境形勢緊繃，一草一木都可能點燃戰火。日前由印度軍方發出的推特指出，印度邊境部隊基於人道主義，已於7日向大陸邊境部隊歸還13頭犛牛與4頭小牛。印度媒體甚至以此借題發揮，捕風捉影地指稱這些牛可能是執行間諜任務的動物，因此先扣留調查確定無害後才予以歸還。

《觀察者網》引述印媒《今日印度》報導，印軍指控這批牛於8月31日越過「實控線」，因此遭到印軍扣留。印度東部軍區司令部官方發佈推特確認，印度於當地時間9月7日以人道主義理由向陸方歸還13頭犛牛與4頭小牛。

對於印度軍方扣留牛群的舉動，《今日印度》在報導中表示，由於中印之間的信任「透支」，印方有必要盡職調查這些動物，以確保它們是無辜的牲畜。此一報導在網上引發網民討論稱，這些犛牛是無辜的動物還是有什麼舉動造成危害？難道是犛牛身上有間諜設備？

《今日印度》還說，印度軍方歸還這些犛牛，可能意味著軍方已經盡職地做過調查，因為動物用於間諜行動的新聞並不罕見。例如挪威去年4月曾捕獲了一頭白鯨，白鯨頭上戴著一條裝有電子設備的背帶，用來接收信號。不過後來經查證，發現這頭白鯨的真實身份仍是一個謎團。

報導說，近幾十年來美國海軍一直使用訓練有素的海豚，通過裝備感測器來探測水雷以及潛艇。冷戰時期，美國海軍曾用受訓的海豚來監視俄羅斯的艦艇，也用過海獅執行過類似的任務。此外，美國還曾利用過家貓竊取前蘇聯機構的錄音，亦曾訓練鯊魚攻擊水下的基礎設施。

印媒還說，伊朗方面曾在2007年發現以色列利用松鼠來監視境內的鈾濃縮設施，西方國家還用過變色龍來探測鈾設施，沙烏地更指控以色列以兀鷲搭載高性能攝像機進行軍事偵查。不過至今為止，印度官方尚未對這批牛群的身份發表評論。

(中時新聞網)