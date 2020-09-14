中歐領導人峰會於9月14日舉行視頻會晤，歐盟理事會在會前發表聲明稱，歐盟和中國大陸領導人將磋商投資和抗擊新冠肺炎疫情問題，歐盟領導人希望在與習近平的會談中就已進行了7年的全面投資協定談判取得進展，以便在今年底前達成大型政治性協定。

《多維新聞》報導，歐盟理事會9月14日在聲明中指出，「歐盟和中國2020年7月舉行的高層對話就全面投資協定問題取得了一定進展，歐盟領導人計畫在與中國國家主席習近平的會談中強調啟動其他問題談判的重要性，以便在2020年年底前達成大型協定」。

報導說，按會議預定程序，習近平將與歐盟輪值主席德國總理梅克爾、歐盟理事會主席蜜雪兒（Charles Michel）以及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將參加視頻峰會。

《德國之聲》指出，此次會晤是替代原定2020年9月在萊比錫舉行的中歐峰會。德國在2020年7月1日擔任歐盟輪值主席任期內，與大陸的投資協議談判是歐盟的一大重要議程。此次視頻峰會，歐盟是否能夠向習近平施加足夠的壓力，終結談判7年之久的投資協定，成為西方輿論關注焦點。

法新社指出，談判七年之久的投資協定內容涉及中方向歐盟企業開放市場、提供更好的准入條件等，但是談判一直止步不前，至今未能簽約。北京繼續要求外國在華投資企業向陸企轉讓技術，同時繼續向國企提供大規模補助，許多先前的承諾也未兌現。

法國戰略研究基金會研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）表示，歐盟在談判時往往低估了自己同時高估了大陸。歐盟必須清醒意識到，它擁有向大陸施壓的條件。因為大陸需要歐盟，歐盟是大陸最大貿易夥伴，尤其在大陸與美國、澳大利亞、加拿大對立嚴重，甚至與英國關係也開始緊張的大背景下，無論是在經貿合作，還是在科技領域共同研發等方面，中國大陸比任何時候都需要歐盟。那麼，歐盟應該懂得利用自己所具備的優勢，獲取中國大陸讓步。

不過德國外交部國務秘書安仁（Niels Annen）卻認為，歐盟與大陸之間的投資協議談判不會取得突破。他表示，反對將中國大陸妖魔化，但是「中國仍然必須做出深遠的讓步。到目前為止，我們在談判核心領域尚未取得足夠進展」。

(中時新聞網)