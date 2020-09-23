美中科技大戰戰火延燒，美國祭出一波波的攻勢，尤其華為禁令在本月15日生效後，便面臨晶片斷供生死存亡的關頭。大陸著名經濟學家、中國農業銀行首席經濟學家向松祚日前便提出警告，美國對華為晶片斷供也許只是開始，不能排除下一步美國會對大陸所有的手機廠商和電腦廠商，甚至對其他所有領域都會採取全面斷供措施。

功夫財經報導，大陸著名經濟學家、中國農業銀行首席經濟學家向松祚22日受訪時指出，美國現在是決心在技術方面和大陸脫鉤，甚至不排除是全面的、徹底的脫鉤，斷供華為後，雖然事態發展超出許多人的預期，但大陸恐怕還要做好更壞的打算，如果美國在晶片領域之外，在作業系統、軟體領域甚至其他所有領域全面斷供，到時大陸該怎麼辦？

向松祚表示，近日有美國媒體報導指出，大陸的商用飛機C919有很多的核心技術，特別是發動機和電子系統也是以美國技術為主，但如果美國不供應了，大陸製造的C919還能不能飛得起來呢？

他說，美國現在不惜一切代價要把華為打死，就是因為華為在5G領域裡第一次領先全球，而美國在5G領域可能落後大陸至少3到5年，美國不能忍受任何大陸企業在最關鍵的、最重要的技術裡面取得領先，這是美國一向堅持的國家戰略。

向松祚強調，大陸面臨被美國在各種領域「卡脖子」的危機，應將科學技術在內的所有產業領域做全方位的檢討，打壓華為顯然不是個單一的事件，大陸各個重要的部門，或者重要的、負責任的智庫，應去做出詳盡的評估，尋找短、中、長期合理因應美中脫鉤的方案。

(中時新聞網)