發跡中部的達新工業起家厝，老闆住家和員工宿舍蓋在一起，老宅還有老人情味。（盧金足攝）

聯聚建設董事長江韋侖希望讓更多人近距離接觸老宅之美。（盧金足攝）

大型彩色編織裝置藝術「編織之森」，以手作編織模擬天然森林型態，向大自然致敬。（盧金足攝）

很多人早年到外地求學、就業，宿舍必備達新牌衣櫥，辨識度高的達新雨衣，但很少人知道達新工業是從現在高樓大廈林立，政商重鎮的台中7期附近發跡，老員工回憶創辦人以廠為家，起家厝旁蓋員工宿舍，經過半世紀1000多坪園區打造成藝術園區，開放民眾免費參觀，除互動式「編織之森」裝置藝術，手工窗花歲月洗禮仍展現風采，讓民眾親炙老宅之美。

台中市都發局長黃文彬表示，很多土地未開發前先做綠化，變成都市美學的一部分，以往用鐵圍籬圍住，現在建築與生態結合，這是台中市要朝向的生態城市，不會變成一個只有硬體沒有靈魂的軀殼。

7期寸土寸金，但有3個全台聞名的產業，包括雨具大廠達新工業、維他露汽水與全成製帽，隨著土地開發高樓大廈林立，隱身在7期旁達新工業創辦人起家厝首度公開，新光三越及遠東百貨對面的巷弄內，矗立著繽紛色彩的藝術裝置，緊鄰人車鼎沸的商業區，喧囂中顯得格外幽靜。

27日盛大開幕的「理仁柏舍美感公園」，是豪宅推手聯聚建設旗下子品牌「理仁建設」，為民眾打造為期三個月的文創園地，很多達新老員工憶起當年宿舍緊臨老闆家，經過數10年歲月重回員工宿舍懷念不已。

老員工說，老闆的家常舉辦員工活動，當年少有的私人游泳池，定期提供員工及子女使用，老闆以廠為家，也視員工為家人，一名60多歲的女員工走在依舊綠草如茵的庭園，游泳池還保持完善，比畫身手笑說，「當年就在這裡學會游泳的」。

1969年興建的老宅，包括達新工業創辦人的別墅，至今與員工宿舍保持完整，還打造成「理仁柏舍美感公園」，9月27日到12月13日，每周末上午11時到下午6時免費開放參觀。

聯聚建設董事長江韋侖說起和達新創辦人起家厝的緣份，有次與創辦人的兒子連絡，剛好他要回家探望母親，第一次走進這棟坐擁綠地樹木的別墅，驚喜在台灣大道旁竟有如此離塵不離城的房子，更沒想到多年後，幸運標下這塊土地，慎重規畫後，決定打造理仁建設一鳴驚人之作。

為讓民眾實地來感受這塊有福氣的土地，特別設計大型彩色編織裝置藝術「編織之森」，由沉波立見藝術團隊與專業藝術策展人合力打造，以手作編織模擬天然森林型態，向大自然致敬。

天涼好個秋，揮別酷暑，「理仁柏舍美感公園」開放給民眾互動親近的藝術設計，往園區內走進，彩色織帶隨風搖擺，很多大人、小朋友直呼「太有趣了！」

聯聚建設總經理王于娟表示，「理仁柏舍美感公園」，希望讓民眾體驗美感，結合許多知名品牌，設置期間限定各種有趣活動和五感體驗空間，老宅內陳列多個聯聚建設收藏的經典款設計師家具，串連室內室外空間提供各種休閒遊憩空間。

最特別的是，顛覆屋頂電影院常規，園區泳池搖身變成露天戶外電影院，推出「理仁柏舍電影周」，在泳池內看電影享受台中市區鬧中取靜的氛圍。

(中時 )