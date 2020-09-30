新北市某國小男童，因為午休會打擾同學，從一年級到二年級，整整1年時間，每週二的全日班午休時間，都被女導師要求搬椅子睡在教室外陽台，導致創傷後壓力症候群，雙親憤怒提起國賠訴訟，替兒子和自己求償共287萬餘元。一審判賠18萬餘元；上訴二審，高等法院改判國賠31萬餘元，但不用登報道歉，全案還可上訴。

根據判決書，從2014年2月到2015年3月，男童從1年級到2年級，李姓女導師認為林童在午休期間移動桌椅發出聲響，干擾其他同學午休，處罰他在每週二的全天課時，自己搬椅子到陽台午休，男童只能趴在洗手台或椅背上午休，整整一年時間，睡露天陽台約15次。

家長控訴，孩子後來發生突然大哭、害怕到校，甚至鎖房內搥牆、打自己嘴巴等情況，夜裡很難入睡，入睡後會莫名發抖又時常驚醒，驚覺孩子情緒崩潰，帶他就醫後診斷出罹患「創傷後壓力症候群」，需服用抗憂鬱症藥物。

家長指控，校方對學生有保護教導義務，卻長達一年時間，放任兒子遭到不當管教，屬公務員怠於執行職務，因此提起國賠，要求賠償兒子醫藥費、精神撫慰金127萬餘元，另雙親親權受損，各求償80萬元。

新北地院審理，判校方應賠償醫療費35696元及精神慰撫金15萬元。上訴二審，高等法院判賠31萬餘元，但不用登報道歉，全案還可上訴。

(中時新聞網)