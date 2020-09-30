國民黨今天舉辦首場國際民主沙龍，港星劉德華的老搭檔「牛頭帆」馮淬帆應邀演講。事後回應聽眾提問對香港問題的看法時，馮淬帆表示，他對香港毫無興趣，他們亂七八糟；他曾問過香港人到底要甚麼？但他們甚麼都不知道；他不同情香港人，但也不會對他們做什麼。

馮淬帆直言： 「我講這些話會有很多人不高興，但我對香港毫無興趣，因為那占什麼…。」經眾人提醒「占中行動」後，馮淬帆接著說，因為香港在很早以前的占中行動就亂七八糟，他曾在臉書發文問過香港人，先搞清楚自己要什麼。

他說，占中行動的人只知道要自由、要特首下台，但特首下台又怎樣，那個人就是老共派的，推翻那個人有什麼用？下一個一樣是老共派來的。香港的反共就是反共，他相信反共的人當中，親中華民國的人非常少，大多還是認為英國統治比較好，最多的是英國的餘孽，所以他不同情香港人。

馮淬帆也認為，中共在香港啟動「國安法」，站在中共的立場來說並沒有錯，因為中共認為香港就是他們的，香港不用「國安法」就沒有統一了。

(中時 )