彭斯與賀錦麗舌戰

美國副總統彭斯（Mike Pence），以及民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）在7日晚間9 點（台灣8日上午9點）進行的唯一辯論中，讓美國人看到國內的政治現況與未來。

據BBC新聞網7日分析指出，彭斯與賀錦麗在眼前的選戰中全力以赴，捍衛競選搭檔，並頻頻發動攻勢。雖然他們各自展現了優缺點，但歷史證據顯示，這改變不了大選的動能。

事實上，他們在這場辯論中，著眼於11月大選後。分析指出，彭斯像多數副總統一樣，也有意參選總統。為了做到這點，他除了必須贏得川普的基本票外，還要放大網，爭取其他不滿川普的共和黨人和右傾獨立選民支持。

因此他在整場辯論中，雖然不斷捍衛川普，但也設法凸顯自我。另一方面，去年這時在爭取民主黨總統候選人提名的賀錦麗則極力想證明，一旦拜登退出政壇，她有能力接棒。而藉著這次機會，她提及自身的印度和非裔牙買加背景，把自己介紹給更廣大的美國民眾。

4年前，民主黨副總統候選人凱恩（Tim Kaine）在辯論時，成為彭斯的手下敗將，至今似乎仍無法翻身。而賀錦麗在這場辯論中表現亮眼，將有助於確保她避免如凱恩般面臨同樣的命運。

新冠肺炎大流行為這次辯論揭開序幕並不令人意外，而賀錦麗抓住這點對川普政府窮追猛打，也在意料之中。相對的，彭斯在辯論中大都採取守勢。

由於目前是川普政府當家作主，這就是現在的政治現實。

(中時新聞網)