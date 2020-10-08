直播》美史上最重要副總統候選人辯論登場 彭斯、賀錦麗犀利交鋒

美國總統大選副總統辯論會直播。

10:27：主持人問了最後也最關鍵的問題，就是萬一川普輸了，但不肯離開白宮，拜登和賀錦麗會怎麼做？

賀錦麗回應說，她和拜登建立了廣泛的支持者聯盟陣線。她沒直接回答問題，只是大聲疾呼：「請投票！早點投票！想想投票計畫……在接下來27天，我們擁有這改變未來4年的權力。」

她進而指控川普，上星期在總統候選人辯論時，意圖壓制投票。

10：22：在這場美國副總統候選人唯一的辯論中，雖然雙方都砲火猛烈，但在辯論進行約1個小時後，彭斯發言的時間超過28分鐘，比賀錦麗多了約90秒。

10：00賀錦麗痛批川普背棄美國的朋友、擁抱獨裁者，她特別提到俄羅斯干預2016年美國總統大選一事，以及川普在外交政策上的單邊主義及孤立主義，讓美國退出伊朗核子協議，導致美國更不安全。

談及美國的外交政策及和他國關係時，賀錦麗說必須要信守對朋友的承諾，必須要對朋友忠誠，除了軍事力量，信守承諾及和盟友的關係一直都關乎美國的強弱，她痛批川普根本不明白這點，「因為川普不懂什麼叫誠實。」

9:53：主持人雖然提起氣候變遷問題，但彭斯和賀錦麗隨即轉移話題。彭斯說，美國不需要高達2兆美元（約57兆台幣）的「綠色新政」（Green New Deal），而這正是拜登的政見之一，因為要是強制美國企業與家庭實施，將會導致工作機會減少。

一聽到工作，賀錦麗就抓住機會，猛打川普。「總統和打中國貿易戰－－你們輸了那場貿易戰，你們輸了！」她強調，美國人因而丟了30萬在製造業的工作，而農民也紛紛破產。

她進一步追擊道，有預測說，等川普政府執政結束時，美國失業的狀況將比其他任何總統執政時都高，而「美國民眾知道我在說甚麼」。

而彭斯則反酸：「打輸和中國的貿易戰？拜登連打都沒打。」他接著說：「過去幾十年來，拜登一直都在當中共的啦啦隊。賀錦麗參議員，你有權發表意見，而不是自以為是的事實。」

主持人問及兩位候選人如何看待中國，對手、競爭者，還是敵人？彭斯說北美自由貿易協定（NAFTA）讓數千美國工廠關閉，堅稱川普的新貿易協定大幅改善，他重申「中國應該要為新冠肺炎負責」，「川普對此非常不高興。」

●彭斯辯論川普上身也插嘴 賀錦麗立馬打臉

9:48：就在賀錦麗談到有關新冠肺炎疫情的問題時，彭斯忍不住插嘴，而她毫不客氣地說：「副總統先生，我在說話！」

而這令人聯想起上星期川普和拜登辯論時，前後打斷對手73次，頻頻插話，導致整場辯論陷入混亂。

9:42：在尖銳言詞交鋒後，彭斯要賀錦麗停止利用人命玩弄政治。

●彭斯避談川普健康 賀錦麗對新冠疫苗大畫問號

9:27：無論川普或拜登當選，主持人裴姬指出，他們都是美國史上年紀最大的總統，而彭斯和賀錦麗各自成為他們的副手。她並問彭斯，是否曾和川普談起她的健康。

不過，彭斯立刻轉移話題，誓言疫苗很快就會出現，並要賀錦麗不要再破壞眾人對疫苗的信心。

而賀錦麗說，她只會在衛生專家說疫苗安全時才會服用，而不是川普說甚麼時候該吃就吃。她直言：「要是川普要我們吃，我是不會吃的。」

9:21：賀錦麗接著反駁說，川普曾說新冠肺炎是「騙局」。她指出，川普2月時指控民主黨將新冠肺炎「政治化」。

9:16：當主持人問道，為何美國人的死亡率比世上任何國家都高，甚至是鄰國加拿大的兩倍時，彭斯隨即為川普辯護說，從第一天起，總統就將美國人的健康放在第一位。

他甚至強調，川普做了其他任何總統都不曾做過的事，立即中止所有來自中國大陸的旅遊。他說，川普的決定拯救了成千上萬條人命。

●賀錦麗連環拳攻彭斯 讓美國人見證政府最大失敗

9:14：由於彭斯負責白宮新冠防疫團隊，必須為總統川普7個月來的舉措辯護，面臨了龐大的壓力。賀錦麗一開始就指控川普政府，明知新冠疫情衝擊會發生甚麼事，卻選擇掩飾。她並痛批川普與彭斯帶領的美國政府在因應新冠疫情方面，比任何一屆美國政府都還要失敗。她說，「美國人見證了美國政府史上最大的失敗。」

●彭斯、賀錦麗犀利交鋒 為新冠肺炎疫情攻防

9:04：辯論一開始，擔任主持人的《今日美國報》記者裴姬（Susan Page）便問及新冠肺炎疫情的問題。

●美史上最重要副總統候選人辯論登場 彭斯、賀錦麗犀利交鋒

由於美國總統川普罹患新冠肺炎，外界無法掌握他的健康狀況，加上首次大選辯論失焦，副總統彭斯（Mike Pence）與拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）7日晚間9點（台灣8日上午9點）的唯一辯論吸引了各方前所未有的關注。

由於74歲的川普染疫，民主黨對手拜登也高齡77 ，一旦總統無法視事，副總統將成為第一順位繼任人選。布魯金斯研究所研究員胡達克（John Hudak）便指出，這是副總統辯論會舉行 40年來最重要的一場。

雖然彭斯口舌鋒利，賀錦麗也能言善辯，但兩人預料不會陷入川普與拜登的辯論混戰。儘管雙方新冠檢測都呈陰性，不過因新冠肺炎疫情影響，兩人之間會隔一塊壓克力屏障，以減低病毒傳染風險。

(中時新聞網)