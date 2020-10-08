屏東縣枋寮鄉新開村光電開發工程，發現疑似日本時期的「石頭營」軍事遺跡，屏東縣政府請學者專家前往現勘。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣枋寮鄉新開村的光電開發工程日前動工，進行到排水改善先期作業時，發現疑似日據時期的「石頭營」軍事遺跡，報知屏東縣政府，學者專家前往現勘後，要求施工單位加強維護該遺跡，並做好水土保持，後續施工也須持續監看。

經縣府文化資產保護所現勘後，初步認定此地2處碉堡及坑道，疑似日據時期軍事遺跡，建議先列冊追蹤，審查類別為「史蹟」，後續由文資所辦理調查遺跡範圍，啟動登錄審查程序。

廠商表示，工程動工前並未發現相關軍事設施存在，依法查詢環境敏感地區，也未發現「石頭營」列入查詢文資身分淸單內，相關工程作業已取得開發許可，若長期停工可能造成龐大損失。

經現勘並比對廠商的地圖，發現2處碉堡及地道遺跡位於發開基地邊界，與太陽能設備仍有一段距離。為了保持軍事遺跡完整性，審查委員要求廠商施工時，應以保存、不擾動遺跡本體為原則，並建議先套圖確認遺跡位置，開發途中若有干擾，應提出說明或修正做法後才能進行。

由於汛期未完全結束，文資所也要求廠商未完成相關程序前，工區內水土保持設施也要做好，避免文化資產遭損毀。文資所也歡迎文史工作者，一同參與後續的文化資產保存工作。

(中時 )