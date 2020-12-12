台鐵瑞芳=猴硐間12月4日因連日大雨邊坡坍方造成路線中斷，現場迄今持續進行搶修中，至今日中午已清除約8500立方土石。台鐵局表示，今日發現頁岩層滑動走山情形較原預期的嚴重，約向軌道側滑動10至15米，且滑動至軌道東、西正線上方，增加土石清挖困難度，仍以明日搶通東正線為目標，但西正線通車恐要1至2個月。

台鐵局今日上午邀集應變中心相關部門主管及水保局、聯合大地等專業顧問進行研商，部分調整修正原規劃的搶修工法，除原有已施作完成的鋼軌樁擋土牆、整坡作業、截水溝外，考量經邊坡上方土方已清除達8500多立方，岩盤上方載重已大幅減輕，且為避免破壞岩盤穩定性，短期搶修作業將先依岩層節理進行修坡，將東正線軌道上方的頁岩清除，並以太空包增加坡趾穩定，邊坡裸露面則覆蓋帆布，避免雨水滲入造成土壤含水過高，且將增加全測站監控設備，以即時掌握邊坡穩定情形。

目前經綜合審慎評估，仍將以12月13日搶通東正線為目標。接續短期搶修作業完成後，中期部分台鐵局規劃將持續施作排樁擋土牆，並規劃以格框護坡方式進行邊坡保護，以及加強設置排水系統、固定錨筋、監測設備等。

台鐵指出，通車時間點約在午夜，但若進度不好，也可能再拖延到明天。至於西正線因頁岩層滑動，工程人員不能再去挖坡腳，必須要先打樁做加固工程，搶通可能要花上1、2個月時間。

(中時 )