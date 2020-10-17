因應香港實施《香港國安法》，芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinisto）已批准暫停與香港的引渡協議。對此，中國駐芬蘭大使館回應稱，中方對芬方有關決定表示強烈不滿和堅決反對，敦促芬方停止干涉香港事務和中國內政。

中國駐芬蘭大使館網站周五（16日）發布《駐芬蘭使館發言人就芬蘭暫停與香港的移交逃犯協定答問》。大使館表示，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。

大使館強調，《香港國安法》是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，將有助於香港的法律體系更加完備，社會秩序更加穩定，營商環境更加良好，有利於香港長治久安和長期繁榮穩定。因此中方敦促芬方恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免損害中芬關係大局。

據報導，芬蘭認為《香港國安法》落實後，香港的法律地位不再明確。芬蘭與香港雖然有引渡協議，但過去一直沒有使用過。芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）在7月13日曾表示，由於香港情況發生變化，因此與香港的引渡協議不應再適用，而這次則是當地政府首次正式確認協議失效。

(中時 )