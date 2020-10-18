商務人士通常都會透過衣著細節來展現不凡品味。若是手機也是你期待讓人驚豔的細節，三星Galaxy Z Fold2將會是一個不錯的選擇。三星日前在台正式推出可折疊螢幕手機Galaxy Fold的第二代產品。這一回，三星重整產品線將它歸入Galaxy Z系列之中，並改善不少前一代消費者回饋指出的痛點，讓Galaxy Z Fold2成為一款更接地氣的產品！

三星Galaxy Z Fold2採用高通Snapdragon 865+處理器，搭配12GB RAM，在台僅有512GB ROM的款式。內建 4500 mAh 容量電池，支援 25W 閃電快充 2.0 以外，也支援 10W 無線閃充 2.0 技術。機身電源鍵整合了指紋辨識。下方則是安兔兔評測以及Geekbench 5跑分的結果。

三星Galaxy Z Fold2安兔兔評測(左)以及Geekbench 5跑分。(手機截圖)

外螢幕是螢幕為 6.2 吋 Super AMOLED O極限全螢幕(比例25:9)，覆蓋康寧 Gorilla Glass Victus 保護玻璃；內螢幕則是7.6 吋的 Dynamic AMOLED 2x O極限摺疊螢幕，比例為 22.5:18。跟前一代不同的是，不僅內螢幕不再有缺角(為保留空間給前鏡頭)，Z Fold2內螢幕採用了Z Flip 系列最先採用的超薄玻璃（UTG）來保護，邊框也比前一代更薄 27%，手機展開時無邊際的視覺感受更為強烈。

三星Galaxy Z Fold2包裝盒延續了Galaxy Z系列的風格。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2盒內配件。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2半摺疊狀態。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2內螢幕。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2內螢幕採用O極限螢幕設計。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2外螢幕放大至6.2吋，摺疊狀態可如一般手機使用。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2外螢幕採用O極限螢幕設計。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2採用電源鍵整合指紋辨識的生物辨識技術。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2主相機。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2底部。(黃慧雯攝)

三星Galaxy Z Fold2支援單卡。(黃慧雯攝)

相對於前一代Galaxy Fold，Z Fold2在轉軸上更為提升，不僅採用隱藏設計唯有在摺疊螢幕時轉軸才會出現(展開螢幕是轉軸隱藏)；也採用新的凸輪結構（CAM），可讓轉軸固定在 75 度、90 度與 115 度三個角度(所謂Flex模式)，能讓手機以折疊方式放置，並且使用相機、瀏覽影片的功能，不需要手部支撐來維持角度固定。另外三星也從吸塵器等類產品獲取靈感，在轉軸內加入超細纖維材料刷毛，阻隔外界細微顆粒，來進一步保護轉軸的使用壽命。根據三星測試，Galaxy Z Fold2的翻摺次數可來到20萬次，預期可用5年之久。

Galaxy Z Fold2 總共有五顆鏡頭，前螢幕、內螢幕的前鏡頭都是1000 萬畫素f/2.2相機。主相機則是採用1200 萬畫素(f/1.8、支援Dual Pixel PDAF）、1200 萬畫素超廣角鏡頭（f/2.2，視野123 度）以及 1200 萬畫素望遠鏡頭（f/2.4、光學變焦2X）組成的三攝方案，最高支援 10X 數位變焦，主相機造型跟Note20系列非常接近。

下列對比了Galaxy Z Fold2以及iPhone 11 Pro Max(右)實拍照片。可以看見，在日間拍照時，Z Fold2在景深的表現上比以往三星相機更為柔和不少，也更自然；色調上，沒有像過去調教得那麼鮮豔，但也保留了色彩表現力；夜間則是iPhone 11 Pro Max在部分場景能夠更完整保留夜拍的氛圍，但是色調上、對比上，三星則是表現得更為出色一些。

Galaxy Z Fold2廣角vs超廣角鏡頭實拍。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max廣角vs超廣角鏡頭實拍。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Fold2變焦照片實拍。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max變焦照片實拍。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Fold2(左)對比iPhone 11 Pro Max日間實拍(1)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Fold2(左)對比iPhone 11 Pro Max日間實拍(2)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Fold2(左)對比iPhone 11 Pro Max日間實拍(3)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Fold2(左)對比iPhone 11 Pro Max夜間實拍(1)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Fold2(左)對比iPhone 11 Pro Max夜間實拍(2)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Fold2(左)對比iPhone 11 Pro Max夜間實拍(3)。(黃慧雯攝)

當然Galaxy Z Fold2是一款支援5G的機種(前一代僅支援4G)，支援Sub-6GHz以及 mmWave 5G 頻段，也支援Wi-Fi 6。手機提供星幻黑、星霧金兩種款式。兩種機身顏色的質感不同，星霧金是採用霧面材質，而星幻黑則是採用鏡面設計，表面較容易留下指紋。

因為Z Fold2前後螢幕都有大幅改進，移除了不少前一代在使用上的痛點。為了妥善利用Z Fold2的前後螢幕，三星不僅延續了App連續性的功能，當你在前螢幕使用特定App時，展開可持續放大螢幕來使用；也延續了內螢幕可同時使用三應用程式的功能(前螢幕則可同時開啟兩個應用程式)，並新增App之間拖拉來複製貼上或傳送照片的功能；當開啟三個應用程式時，螢幕截圖也可以分區進行。針對Z Fold2專屬的大螢幕，則是可以設定成平板顯示模式，讓螢幕空間被妥善利用，更易閱讀，提升生產力。

同時Z Fold2因為優化了轉軸設計，先前在Z flip上推出的Flex模式(螢幕可以特定角度固定住)也可在Z Fold2當中以更為多元的方式顯示。例如以Flex模式拍照時，下方可以顯示相簿，讓你對比前後所拍的照片；瀏覽YouTube時，下方則是可以(顯示)評論。內螢幕的相機也可支援自動取景攝影功能，讓你靜置手機來自拍的時候，如果有朋友家人入鏡，可自動Zoom out擴大拍攝範圍。

三星Galaxy Z Fold2 Flex模式示意圖。(黃慧雯攝)

因為Z Fold2獨特的內外螢幕設計，則可以做到其他機種無法展現的功能。例如，你可以在手機摺疊時，像一般手機那樣使用。或是可以展開用主相機拍攝，但透過前螢幕的大畫面預覽，讓自拍更容易。也可以使用雙螢幕預覽功能，讓被拍照的人也可以看見你現在取景的畫面，藉此「指揮」攝影師，以最佳的角度來拍攝。或者寬廣的內螢幕，也可支援同時開啟兩個一樣的App，讓你一邊對照一邊紀錄。

體驗心得

對比前一代，三星Galaxy Z Fold2的升級幅度明顯，且在消費者痛點上，例如摺疊螢幕的耐用性、支援Flex模式可固定角度，並且改變前後螢幕的設計(主要在內螢幕)，讓顯示區域更完整也更能呈現無邊際的瀏覽體驗。很多角度上都讓Z Fold2彷彿是一支來自未來的手機，當然除了對你的荷包帶來挑戰之外，也能讓你對於智慧型手機的未來重新思考。然而不可諱言「為什麼我需要一支可折疊螢幕手機」，仍舊是三星需要去跟消費者溝通的重點。可以想見，當Galaxy Z系列為消費者創造出無可取代，且必須要擁有的體驗後，在市場上將很有吸引力。

(科技)