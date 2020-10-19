為強化消費者購物體驗，momo繼2019年與台灣大哥大合作推出「到店取貨」、「MyMusic消費滿額免費聽」服務、今年7月再度推出到店取貨2.0，力拼24小時到店取貨後，雙11前再推出限時優惠，門市取貨就有機會將新款智慧音箱Google Nest Audio帶回家。

momo與台灣大哥大自2019年首度跨界合作，推出「到店取貨」，突破消費者宅配、超商取貨，也能自由選擇方便的時間前往全台近760家台灣大哥大門市取貨，並享有到店取貨優惠。momo據消費觀察，消費者透過台灣大到店取貨商品以3C商品為大宗，除了能夠現場進行3C商品點驗，門市人員更能提供新舊裝置檔案轉換、使用教學等服務，建立消費者黏著度。今年7月，momo再度與台灣大哥大推出「到店取貨2.0」，大幅縮短商品兩日到貨速度至24小時取貨，達到「今天下單、明天取貨」購物零時差。而「MyMusic消費滿額免費聽」服務，凡消費滿5000元，消費者次月即可免費使用MyMusic聽音樂，延伸會員服務範疇跨領域，每月平均有高達2萬人次滿額申請使用，備受消費者肯定。

而站在會員服務立場，momo 2019年與台北富邦商業銀行合作推出「富邦momo聯名信用卡」，號招美妝、家電、3C、食品等品類品牌大廠響應，長期祭出全通路單筆享5%回饋無上限、指定品牌商品加碼10%回饋、每週六刷momo卡享最高15%回饋等好康優惠，讓會員實現生活大小事都能「刷momo買more more」，自2019年正式上線至今，申辦用戶已突破33萬，卡友每月平均消費客單價更為一般會員2倍，顯現所推出的優惠能確實吸引消費者！

為搶攻年末強檔購物潮，富邦媒整合集團資源與台灣大哥大合作的「到店取貨2.0」也搶先公開雙11檔期限時優惠，11/1起至11/15消費者至台灣大哥大門市取貨即可免費獲得3C耳機收納包，並皆有新款智慧音箱Google Nest Audio抽獎資格，如為台灣大哥大用戶更享有最高350元momo優惠券；此外，活動期間凡至台灣大哥大申辦門號亦可享有最高1000 momo幣回饋，申辦5G門號再加碼抽Google Nest Audio、apple watch、眼部按摩器等好禮。

(科技)