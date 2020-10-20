阿里巴巴今（20）天正式宣布啟動2020天貓雙11全球狂歡季（下稱「雙11」），推出各種創新措施和玩法，回應急速變化的消費趨勢；其中包括支付寶首次以數位生活開放平台的身份參與、活動優惠加碼、帶動更多消費者參與、「雙」重的購物時段、促使更多品牌產品參與其中。廣受歡迎的直播技術也將讓今年的雙11觸及歷來最多的全球受眾。阿里巴巴指出過去多年，不少品牌視雙11為每年最大的增長動力，今年雙11將持續通過其創新、消費者洞察及可靠的技術，繼續全力支持商家。

加強互動 造就「雙」重機遇

今年的雙11將史無前例的由「單」變「雙」，為中國大陸消費者帶來了「雙」重時段，販售期除了11月11日之外，還新增了11月1至3日；此舉旨在為商家提供面向龐大消費者群體的「雙」重機會，支持他們推廣商品及擁抱更多機會，成就「疫市」下與別不同的品牌故事。

雙11已成為眾多品牌全年最重要的新品首發陣地，今年將有超過200萬新產品將於雙11期間進行首發，規模較2019年翻倍。

淘寶天貓總裁蔣凡表示︰「創新一直是雙11全球狂歡季的核心。在這充滿挑戰的一年，阿里巴巴更是責無旁貸，不斷推出創新措施，助力商家抓住機遇，擁抱增長。疫情帶來了消費習慣的根本改變，也加速了商業數字化轉型的步伐。將『光棍節』變成『雙節棍』，今年的雙11將給線上線下的商家帶來更多機遇和消費者互動，同時也為消費者提供更優質的體驗。」

今年的雙11，支付寶首次以數位生活平台的身份參與其中，數百萬本地生活服務商家，將於超過100個城市提供本地折扣優惠。線下的小微商家，包括路邊小店及社區雜貨店等，將可藉支付寶參與到雙11，並通過支付寶這個數字化生活入口接觸更多消費者。

阿里巴巴集團年初推出春雷計劃，延續其一向致力支持商家的初心。今年的雙11將會成為另一重要里程，讓商家重拾動力。在今年的雙11，天貓上超過25萬個品牌合共向消費者提供超過1,400萬件的折扣商品。而為滿足低線城市消費者的需求，淘寶特價版「一元購」將提供特大購物折扣，並提供免費送貨服務。

為了滿足中國大陸消費者對海外優質商品的日益上漲的需求，天貓國際將帶來超過2,600個海外新品牌首次亮相，同時阿里巴巴的跨境電商平台考拉也將攜手來自89個國家及地區的商品，首度參與雙11。

疫情影響下，直播互動將成為今年雙11的重中之重。除了頂尖主播參與，更會有超過400位公司高管和300位明星走進直播間。淘寶直播覆蓋的產品類目廣泛，從美妝、電子產品，以至汽車及住房一應俱全。新增的如線上看房及虛擬試駕等，將為消費者提供更多猶如親歷其境的互動體驗。阿里巴巴旗下的達摩院將利用人工智慧技術，推出首位人工智慧虛擬主播，飛豬將放送旅遊相關的直播節目。

自2009年成立以來，今年的雙11是國際市場參與度最高的一屆，全球速賣通目前服務超過全球200個國家及地區，而Lazada更是首個將這個盛事帶到東南亞的平台，覆蓋了6個市場包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。雲集超過1.8萬個來自國際和本土品牌的LazMall也一起參與這次大型的購物活動。Lazada還將繼續豐富其娛樂化消費元素，例如直播、吸引新客戶的遊戲，以及引進包括以語音操作來尋找產品等的眾多創新項目。

一如既往，阿里巴巴集團的技術和物流基礎建設成為支持雙11持續創新的重要骨幹。雙11期間，菜鳥包機近700架次，其中跨境包裹部分，超過一半將提速兩倍。

(科技)