蘋果（Apple）在稍早釋出了iOS 14.1、iPadOS 14.1正式版，作為iOS 14.0.1之後的最新版本，可說是iOS 14、iPadOS 14推出以後最大幅度的更新。

根據更新日誌，此版本修復的不少小問題，提升了系統穩定性，因此蘋果官方也建議用戶都可以盡速更新。更新的詳細列表如下：

＊加入了iPhon8和後續機型中之「照片」的10位元HDR影片播放和編輯的支援

＊解決了部分小工具、檔案夾和圖像在主畫面上以縮小尺寸顯示的問題

＊解決了在主畫面上拖移小工具可能會從檔案夾中移除App的問題

＊修正了「郵件」中部分電子郵件寄件人別名不正確的問題

＊修正了可能造成來電無法顯示地區資訊的問題

＊修正了在部分裝置上選取放大模式和英數密碼可能導致鎖定畫面的緊急電話按鈕與文字輸入框重疊的問題

＊解決了部分使用者有時在檢視專輯或播放列表的同時,無法下載或將歌曲加入其資料庫的問題

＊修正了可能無法在「計算機」中顯示零的問題

＊解決了串流影片可能在開始播放時暫時降低解析度的問題

＊修正了無法為部分使用者設定家庭成員之AppleWatch的問題

＊解決了Apple Watch 錶殼材質在 Apple Watch App中顯示不正確的問題

＊解決了在「檔案」App中可能造成部分MDM管理的雲端服務供應商將內容錯誤地顯示為無法使用的問題

＊改進了與Ubiquiti無線存取點的相容性

凡可支援iOS 13的設備，都可升級至iOS 14，也就是包含iPhone 6s（含）以上、第一代、第二代iPhone SE以及第七代iPod touch皆可升級。

(科技)