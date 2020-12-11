中天新聞台今(11)日深夜11點59分起將從52台消失，對於NCC不予換照，曾擔任NCC委員的政大傳播學院教授陳憶寧指出，獨立機關在台灣不易運作，再加上國內還有《廣電三法》等過時條例，顯見NCC就是有很大的權力管理傳統媒體，但如今有線電視前景不樂觀，傳統觀眾漸失，建議發展網路平台，「相信也能做得驚天動地」。

陳憶寧近日投書《蘋果日報》，針對NCC有意讓華視進駐52頻道，她認為華視財力與人力恐皆不足以支應。

陳憶寧在接受本報採訪時強調，經營新聞台資本額自新台幣5億元起跳，年均投入新台幣10億元，如今各家系統業者更不敢保證，哪家新聞台將進駐52台，因此有系統業者先讓CNN上架52頻道，但此舉對台灣意義不大，既然政府提倡新南向政策，建議不如讓總部位居新加坡的亞洲新聞台（英文簡稱CNA）入主。

至於本次中天新聞台換照未過關，陳憶寧說，2014年她在前NCC主委石世豪任內擔任委員，當時NCC對中天新聞台的表現便頗有微詞，但石世豪堅持言論自由非常重要，因此採取「留校察看」的方式來提點中天，「媒體就是自己管理，如果表現不行，就是社會大眾管理，政府管媒體幹嘛呢？而且不只沒有淘汰，還越做越旺」，不過媒改學者對此事「看在眼裡」，甚至「盯著中天」。

陳憶寧提到，中天應早些發現這起危機，在此情況下，想要順利換照，必定遭遇很大的困難，「我是覺得很可惜，台灣社會應當容納紅、藍、綠言論，替員工感到難過」。

而NCC堅持中天不予換照的立場不退讓，引起強烈批評，NCC又是參考美國FCC（聯邦通信委員會）所成立，權限行使究竟該到什麼程度？對此陳憶寧說，FCC是獨立機關，不只沒有法源可使用，在美國管理新聞言論，更是可笑，不過獨立機關在台灣不易運作，再加上國內還有《廣電三法》等過時條例，顯見NCC就是有很大的權力管理傳統媒體。

另再論及本次審議中天案的NCC鑑定人及委員，幾乎都是學者，立場與專業受到質疑，陳憶寧坦言，學者距離現實比較遙遠、比較有理想，對媒體產業的認知很單純，希望所有媒體都能像公共電視，但所有的文化、媒體事業都是營利的，都是商業系統，只要能找到市場定位，都可以開設與經營。

中天新聞台揮別52台之後，將轉戰網路媒體，陳憶寧認為，如今有線電視前景發展並不樂觀，傳統觀眾逐漸流失，建議發展網路平台，如果旺中集團董事長蔡衍明願意投資並經營，「相信也能做得驚天動地」。

(旺報 )