美國紓困案透曙光，周二美股三大指數同步收紅，僅費半小幅下跌。台股周三開高27.51點報12889.88點，大盤止跌反彈，雙王台積電、大立光聯手開攻，聯電、高價股敲邊鼓，一腳踏上12942.12點，直取12900關，再度兵臨萬三城下，但隨後晶圓雙雄力不足、跌幅收斂，12900得而復失，權值股臉綠，電子股漲跌不一，下午一點過後大盤翻黑，低見12846.42點，盤中震盪近百點，所幸電子、傳產、高價股仍撐盤，台指期結算下，尾盤順勢拉抬翻紅高檔結算，終場上漲14.88點或0.12%，報12877.25點，成交金額1679.82億元。

台積電ADR、聯電ADR齊收高，聯電(2303)挾漲價利多，開高走高觸及32.65元，漲幅達4.64%，成交量激增35萬張，交投熱絡，收漲0.48%至31.35元；台積電(2330)同樣高漲達456元，上漲5元或約1%，市值攀升1296億元，貢獻指數約42點，惟午後一度壓回至平盤，終場收漲0.44%至453元，成交量略增2.79萬張，晶圓雙雄後繼無力，整體電子類股指數收漲0.19%。股王大立光(3008)股價一度達3180元、大漲90元，收漲1.78%至3145元。聯發科(2454)則開高走低，收跌0.86%至691元，700元關卡未能保住；鴻海(2317)亦開低走低，收黑1.23%至80.4元。高價股來看，五千金部分，矽力-KY(6415)漲3.27%、祥碩(5269)跌0.91%、信驊(5274)漲5.17%、譜瑞-KY(4966)漲1.34%；旭隼(6409)收漲0.83%，一度摸及992元，再向千元路邁進。700元俱樂部中，昇佳電子(6732)漲0.26%、鈊象(3293)翻紅漲1.7%、緯穎(6669)跌2.57%，亞德客-KY(1590)、精測(6510)成功取得城門門票，收在700元之上；聯發科、富邦媒(8454)大關則無法站穩。權值股來論，大部分個股呈現後繼乏力走勢，亞泥(1102)、台塑化(6505)、中華電(2412)、台灣大(3045)、華碩(2357)等仍呈現上漲。

上市類股而言，光電、玻陶類股雙蛋黃摘金，以漲幅1.27%並列第一，11月報價可望續揚，面板廠全年拚轉盈，雙雄群創(3481)、友達(2409)雙雙收紅，分漲4.5%、2.21%，玉晶光(3406)遭外資調降目標價，仍收漲0.91%，推新品跨足電測新藍海的牧德(3563)也收漲3%以上，其餘華興(6164)、正達(3149)、翔耀(2438)等個股也均收漲逾4%。季軍則由橡膠以1.1%漲幅拿下。隨後依序電機漲0.78%、油電燃氣漲0.74%、化工漲0.39%、半導體漲0.39%；鋼鐵、金融不同調，分別漲0.13%、跌0.17%；跌幅最重類股為，其它電子跌0.9%、塑膠跌0.65%、電腦周邊0.61%。

生技概念股買盤復燃，易威(1799)再攻漲停，晶碩(6491)、豪展(4735)、杏輝(1734)等皆續上攻。自行車熱銷的愛地雅(8933)、蘋果耳機利多的興能高(6558)衝上漲停，六福(2705)資產題材鍍金，股價同樣直逼漲停、創9年新高，日月光投控(3711)看好後市營運、股價寫2個月新高，力成(6239)則擔憂接單有壓、股價收黑跌逾3%。大同由市場派召集的股東臨時會吸眾人眼球登場，出席率為92.35%，股價波動劇烈大洗三溫暖，開高盤中最高達20.15元，漲5.22%，朝20元關卡邁進，但隨著賣壓大量湧現，一度急殺至17.45元，跌8.87%，漲跌幅相差高達14%，市場派拿下7席大獲全勝，收漲1.57%至19.45元，而這波由9月28日收盤價的15.5元築底，隨後一路走揚至收盤的19.45元，漲幅超過25%。

今日外資(不含外資自營商)賣超5.9933億元，投信賣超2.357億元，自營商賣超40.5935億元，三大法人賣超48.94億元。外資連2日賣超26.17億元，10月以來仍買超335.08億元。5日RSI為57.88，10日RSI為57.32。9日K值為63.36，9日D值為69.78。20日乖離率為1.43。展望後市，法人認為，在貨幣寬鬆加上經濟數字的表現，將影響台股中期走勢，月線成多空重要關卡，原則上選股才是重點。建議投資人優先選擇整理多時的電子股，包括：權重股、ABF、面板等族群最具吸引力，然美國因華為和中芯國際問題、美中關係持續惡化、美國總統大選進入倒數，將是未來科技股最大變數，需要持續觀察。

資深分析師許博傑指出，短多仍佔上風，12750點未破還是有創高機會，惟內資意興闌珊，量能2300億元才是多頭攻擊訊號，目前看兩箱型，12100～12500點、12500～13000點。盤面上高價電子股短線輪動未轉弱，惟接下來10月營收與季報為個股變數，電子短線個股表現，業績股看高價IC設計、半導體、ABF、PA等。野村優質基金經理人陳茹婷表示，預估美國總統大選不論結果如何，都將有股市勝選蜜月行情，屆時持股比例偏高的投資人可以獲利了結，並進一步擇機布局2021年的主流類股，持續看好半導體上游、5G、ABF載板、自行車、伺服器等相關概念股以及製鞋、成衣及利差擴大之景氣循環股。

(時報資訊)