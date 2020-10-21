2020年水漾森林周邊環境空拍，原崩塌裸露面已復育。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

為配合行政院「向山致敬」開放山林政策，並評估水漾森林堰塞湖潛在風險，林務局嘉義林區管理處今年9月啟動水漾森林災害評估與現況追蹤，利用無人飛行載具進行地面調查與水文、土砂分析等工作。調查結果指出，即使發生50年重現期洪峰，下游豐山村仍可安全無虞，喜好登山健行的遊客可放心前往。

嘉義林管處指出，水漾森林位於嘉義縣阿里山鄉石鼓盤溪上游，成因是921大地震誘發左岸約30公頃範圍的邊坡崩塌，造成大量土石堵塞河道，形成長約400公尺，面積約6.5公頃之堰塞湖。湖中杉木高聳連天呈現夢幻倒影奇景，而有「水漾森林」美稱，是熱門的「溪阿縱走路線」重要駐紮景點。

為避免堰塞湖潰堤造成下游災害，嘉義林管處自堰塞湖形成後，即派員多次進行現勘與空勘，確認崩塌土體的構造穩固，溢流口流經鞍部，對於下游豐山村安全無任何緊急或潛在性的危險存在，相關監測作業持續辦理至今。

今年度嘉義林管處委託成功大學團隊協助，利用無人載具進行空拍與地形比對，根據報告分析，水漾森林湖體水量，於枯水期與豐水期間介於12至20萬噸，豐水期湖面略為抬升，兩岸灘地因溢淹而略減，但水量仍可正常宣洩，崩塌堆積的天然堰塞壩也因多年未受侵蝕而穩定。經數據模擬，即便50年一遇的大洪水，或極端異常氣候的大量降雨發生，溢流口最大流量僅增幅4.6％，潰壩分析也證明不會對下游6公里外的豐山村造成任何安全上的威脅。

嘉義林管處表示，未來將持續透過衛星影像監控，掌握現地環境變遷情形，第一時間公佈資訊讓民眾了解，也歡迎喜愛山林的遊客，造訪水漾森林挑戰自我、洗滌身心，並留意沿線安全標語，隨時關注山區降雨與水漾森林湖面的水位高度，保持在低風險地帶宿營。

(中時 )