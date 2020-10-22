現代人講究健康，選擇在家下廚，而今年全球受到新冠肺炎疫情影響，外出用餐的機會又大幅減少。在家下廚從買菜、選菜備料，都要花上一番工夫，最後還得將所有使用的碗盤清潔，而大多數的人以為只要將碗盤上的油汙清洗便乾淨了，台灣權威毒理專家招威名教授表示，洗碗的眉角比想像的還要多，而這些卻又會攸關到全家的人的健康。

招威名指出在家中，他通常負責洗碗善後，因此練就一身會洗碗的好功夫，要把碗洗乾淨，又不會殘留油漬或是細菌，都是有撇步的，而洗碗時常常會有一些小地方會被大家忽略，因此他舉了6個民眾會有的壞習慣。

1. 習慣性把髒盤子和碗摞起來

2. 不及時洗，長時間把髒碗、盤浸泡在一起

3. 洗什麼都離不開洗潔精，而且直接使用原液

4. 缺乏耐心，水沖洗不夠乾淨

5. 碗筷不晾乾就收起來

6. 洗完碗盤筷，卻不洗抹布

招威名進一步指出，若是使用錯誤方式洗碗，恐會對健康產生不良影響。第一，碗盤摞一起，還不及時洗：碗盤若堆疊在一起沒及時洗，甚至有些人會泡水，而泡水最好別超過4小時，因為碗盤裡的油脂或剩菜剩飯會讓細菌特別容易繁殖，約1至4小時是細菌的適應期，4小時後會大量繁殖。而且，油膩膩的碗盤摞一起也很容易造成交叉污染，所以，讓碗盤可以和食物分離很重要，主要是因為水槽內可能含有沙門氏菌、變形桿菌、副溶血弧菌、痢疾桿菌等細菌，它們都很容易附在碗盤上。

第二，洗什麼都用洗潔精，還不稀釋就用：不少人不論洗什麼都用洗潔精，還未稀釋，不管是有油還是無油，都喜歡用洗潔精，總感覺這樣才洗的乾淨，而且通常是把洗潔精擠在菜瓜布上，沾一點水就洗。洗潔精的主要成分是表面活性劑，若沒有耐心完整沖乾淨，是會殘留在餐具上的，過量接觸洗潔精對人體肯定沒好事。

招威名建議，最好先分清楚當下吃的食物是否是含有油脂性的，像是燙青菜只有加鹽，沒有再加醬油或麻油來調味的話，其實是不需要洗潔精來清洗的。再者，洗潔精通常都很濃，滴一點點到水中稀釋之後來洗碗盤是非常合理的，也不會傷手，像威廉都是稀釋十倍。

其三，碗筷不晾乾卻用抹布擦：有些人懶，洗完碗筷總是喜歡貪快，隨便用抹布擦一擦，不讓碗筷滴水直接摞起，這很容易導致細菌滋生，不夠乾淨。最好就是家裡備有碗盤架，洗完之後直接放上去控水晾乾，也可以使用消毒櫃，但必須注意，洗碗架或洗碗盆也是要常常清洗，不然洗乾淨的碗筷很容易二次污染。

第四，抹布一定要清洗：研究發現，長期不洗抹布，單塊抹布上的細菌總數最高可達5000億個！要避免這種問題，只要你聞出來抹布有臭臭的味道，就表示細菌開始滋生了，這時候一定要丟掉，別節省。而且一般來說1個月就應該要更換一次抹布，而且抹布最好是木纖維材質的，具有很強的親水性和排油性，比較不容易讓細菌黏附。

(中時新聞網)