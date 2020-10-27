受到56年來首度豐水期無颱風，面臨缺水危機，行政院長蘇貞昌昨（26）日到石門水庫視察指出，與台灣同緯度有撒哈拉等3大沙漠，應是缺水的，「台灣的水是老天爺賞臉」。此話一出，立刻引發網友熱議，國民黨文傳會副主委鄭照新也酸說，「長知識了耶」。

蘇貞昌表示，人可以3天不吃飯，但不能3天不喝水，因常受淹水之苦，不覺得缺水，加上水價便宜，讓台灣人不知道要節約用水，政府也不努力做好相關建設及管理，而和台灣同緯度的地方，有非洲撒哈拉沙漠、阿拉伯半島的阿拉伯沙漠，因此台灣應該是缺水的。

蘇貞昌也說，老天爺對台灣非常好，一直有颱風繞著台灣，且台灣還有268座3千公尺以上高山，所以颱風一進來都會破碎，一破碎雨水流下來，所以台灣的水是老天爺賞臉，是台灣沒有好好留住老天爺給我們的寶貝，絕大部分的水是流入海，也跟台灣山高水急的環境有關係，但我們沒有好好建設、處理。

對此，鄭照新在臉書寫道，「長知識了耶。會講這種話的，要收掉中天，不意外」。底下網友留言，「問題是臺灣有817萬人相信」「台灣要變非洲乾旱啦」「哈哈哈被打敗」。

不過也有網友指出，「怎麼不說說孟加拉也在同緯度，怎麼就不缺水」，認為是否缺水，除了緯度，還會有其他因素影響，而非單一原因造成，「東岸暖流，西岸涼流造成完全不同的氣候」「同樣是三包環流的副熱帶沉降區，但是台灣有季風帶來水氣，沿海也有暖流經過，所以不是沙漠」。

蘇貞昌一番言論引網友熱議。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)