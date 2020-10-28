日前在紀念台灣光復75周年學術研討會上，與會的兩岸嘉賓提出了多項建議，包括兩岸共享史料、共書抗戰史，共同譴責民進黨當局推行「台獨」課綱，美化日本殖民統治等「去中國化」行徑。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（28日）在例行記者會上回應，心疼台灣孩子，恐怕以後連關聖帝君都不知道。

朱鳳蓮表示，大陸支持鼓勵兩岸史學家積極發揮正本清源作用，加強抗戰歷史、台灣光復歷史的研究，通過共享史料、共寫史書、共編教材等，從學理上批判形形色色的「台獨」史觀，增進台灣同胞國家、民族、文化認同。

朱鳳蓮表示，民進黨當局大搞「去中國化」，推行「台獨」課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸文化連結，並以此蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，需要高度警惕。

「我們已經看到，台灣的很多教師和家長強烈反對依據民進黨當局炮製的新課綱編寫的中學歷史教科書。」朱鳳蓮說，作為一名家長，我挺心疼台灣的孩子們，他們在教科書上不見《史記》、《漢書》，不知三國、南北朝，不知何為台灣光復，以後他們會不知道宮廟為什麼要拜關帝聖君，不知道台北故宮博物院文物怎麼來，無法「知興替、明得失」。

朱鳳蓮強調，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同屬中華民族，誰也不能剝奪台灣同胞身為中華兒女的權利。任何「去中國化」的行徑，都無法割裂兩岸的歷史連結，都無法改變台灣是中國一部分的事實。民進黨當局倒行逆施、數典忘祖，必將遭到兩岸同胞的強力反對。

(中時 )