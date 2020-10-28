大陸多間大型晶片企業先後爆出問題，令地方政府及投資者血本無歸，迫使官方開始正視這類問題。大陸官媒中新社旗下雜誌昨刊文指出，晶片這類新興產業令無數商家眼紅，主打第三代半導體的低水平重複建設案例不斷出現，這種充滿盲目性的熱潮只是「虛火」，對產業長遠發展來說是弊大於利。

根據半導體產業協會(SIA)數據顯示，在過去20年間，光大陸中央政府針對半導體的補貼就高達500億美元，約台灣的100倍，但補貼帶來的成效很低。再參考大陸半導體行業協會的統計數據顯示，在大陸銷售的晶片中只有27%是大陸製，其餘都是從海外進口，顯示大陸政府大量投入的資金多半石沉大海。

根據《中國新聞周刊》報導，該刊訪問了多名專家，對晶片業有深入了解的諮詢公司老闆曹幻實指出，大陸的半導體企業目前以生產功率器件（變換和控制電路功率的零件），原因是需求量大、門檻不高，許多新企業都會拿這種產品練手及填補產能。

同時，在全國遍地開花的還有第三代半導體項目，即所謂的化合物半導體。但曹幻實強調，其嚴格來說不應稱作第三代半導體，因為它「不比前兩代先進，也無法替代前兩代，只是各有用途，很多項目方拿著第三代半導體的概念忽悠政府」。

另一名業內人士則指出，第三代半導體有耐高壓、耐高溫高速等特性，可用於5G網絡的通信晶片、藍光激光照明器件及新基建中耐高壓的器件等。不過，它的成熟程度很低，精度要求也較粗糙，最高精度只需250納米。在目前全球市場中，它的市佔連1％都不到。但由於原材料的問題，大陸現在還沒有甚麼廠家能夠生產，全都在炒概念，而且第三代半導體產品的價格較其他兩種半導體要來得高，這也決定了它是個小眾市場，普通百姓不一定用得起。

另外，還有媒體指出，大陸第三代半導體從材料、設計，到晶圓製造都處於起步階段。除了個別企業有成熟的設計能力，其他還是處於初期階段。有分析認為，目前仍沒有任何國家在新興的第三代技術佔據主導地位，大陸若加快研發步調、且取得成果的話，可望提升本國企業的競爭力。

大陸半導體行業協會副理事長、清華大學教授魏少軍則指出，在先進工藝節點產能不足的情況下，國內半導體行業規劃的產能主要集中在40至90奈米之間，預計建成後可能出現部分節點產能過剩，重複建設的後果，就是使得投資分散。

今年一至八月間，大陸半導體企業IPO募資規模高達661.74億元人民幣，是2019年全年的5.93倍，是2018年的42.47倍。科創板半導體企業的市盈率，即市值和利潤的比值超過100倍，意味著半導體企業都獲得相當高的估值。

但文章也指出，全國3000多家晶片設計企業中，擁有自己的知識產權，依據市場需求設計出高端晶片的企業較少。不少企業在設計出一款晶片後，就會藉科創板上市流程及門檻的便利匆忙上市，因此，在這個行業內，年銷售額過億元並非難事。

(中時新聞網)