電子證據開示平台除了提升企業風險管理能力外，同時也有助於因應國際制裁、商業仲裁、國際貿易爭端等案件情境。社團法人台灣舞弊防治與鑑識協會今（29）日攜手勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所，舉辦第十九屆舞弊防治與鑑識圓桌論壇-「數位時代的舞弊防治：電子證據」。

勤業眾信建議，電子證據開示平台可對電子與紙本證據資料，進行完善的資訊化處理、審閱與託管。德勤（Deloitte）財務顧問股份有限公司副總經理楊怡芳指出，數位時代下企業的資訊環境日益複雜，無論是面對內部舞弊事件調查，或是外部跨國訴訟因應，在講求時效的同時，又須由龐大的檔案量中找出關鍵資訊，對負責調查的稽核或法務人員而言，都是極大挑戰。

楊怡芳表示，所謂證據開示是指訴訟程序的一部份，訴訟兩方必須在庭審之前，依據要求揭露持有的證據，因而容易判斷證據強弱與排除必要，可節省訴訟過程時間；而電子證據開示平台是針對電子式儲存資料進行證據開示。

企業運用在地化電子證據開示平台，可維持資料主導權並兼顧企業資料防護控管，且透過自動化作業，加速資料處理效率進而降低成本；而在仰賴人員審閱與判定的同時，亦能透過電子證據開示平台結合AI等機器學習聚焦重點資料，以更有效益地方式縮短審閱數量與時間，有助企業掌握訴訟預算之合理性。

社團法人台灣舞弊防治與鑑識協會理事長馬秀如指出，資訊已成為企業最有價值的資產，營業秘密、專利等智慧財產都是舞弊事件可能目標，企業應重視內部控制及舞弊風險管理，事前加強防範、事後進行調查與追索。

兆益數位股份有限公司總經理莊盛祺表示，電腦稽核協會ISACA發布白皮書，說明電子證據開示平台對企業而言頗具參考價值，電子證據之保全是一種企業文件保存政策。他認為，電子證據開示平台的貢獻不只於訴訟一端，亦可多面向提升企業風險管理能力。

(工商 )