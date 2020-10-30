針對NCC聽證會流程引發外界批評，中天電視與神旺投資，昨依《行政程序法》向行政院遞狀提出覆決。前總統馬英九今天表示，在程序上顯然有嚴重的違法違憲，應徹底檢討，若用這種方式剝奪新聞台的存在，完全違反民主原則。

馬英九上午出席「中華道教文化團體聯合總會、中華民國道教法師聯合總會兩會新任理監事就職典禮」，被問到蔡政府明年起開放瘦肉精進口，馬受訪時表示，全世界197個國家，其中有8成共161個國家不用化學藥品，反問「為什麼我們還要用」，建議可增加沒有瘦肉精豬肉的進口量，他主張「歡迎美豬，反對萊豬」，這才是正確的作法。

對於民進黨發言人顏若芳昨回擊馬英九，昨是今非的言行，令人無言。馬英九強調，過去執政時沒有開放萊豬，而是開放30月齡以下的美牛，也沒有開放美豬，尤其排除內臟，這很清楚，沒有改變。

媒體詢問，蔡政府箝制地方把關萊豬，馬英九說，根據憲法地方能夠自治，中央也不能把它這個權利拿掉，尤其是攸關人民健康的時候，地方政府有它確保健康的原則。

至於29歲空軍飛行官朱冠甍昨不幸殉職，被問到遭控執政期間沒有專心研發戰機，應對此負責，馬英九反問，「調查報告出爐了嗎？」，馬接著批評，調查報告沒有出爐卻要我負責任，這什麼邏輯啊！

(中時 )