縱觀華語樂壇，甚少歌手能創造出一個完整的音樂體系，也鮮有誰的創作能開啟一個新時代－周杰倫就是這樣的少數。他以以中西合璧的編曲、配上黃金拍檔方文山的詩意歌詞，將古典東方美學帶進主流市場。串流平台上，周杰倫的號召力同樣驚人，播放量在 Apple Music 規模最大的 12 個國家地區－包括美國、英國、日本、韓國等－－穩坐華語音樂的冠軍寶座。為慶祝周杰倫出道二十周年，Apple Music 以「杰倫宇宙」為題，帶領樂迷從 不同角度縱觀他的音樂生涯；同時精選了各類歌單，重現他的創作、製作、合作以至現場演出，穿梭他的音樂八度空間每一面。

1. 解構獨一無二的中國風：詞曲共融成就古典意境

周杰倫的中國風音樂，不僅描繪他心中對東方文化的嚮往，也為華語流行音樂找到了一種全新的表達方式。民族樂器、五聲音階、古典詩詞、京劇唱腔，落入周杰倫手中就被賦予全新生命。早期結合 R&B 與 Nu-Metal 等西方曲式的《娘子》、《上海一九四三》、《雙截棍》等，已為他的「周氏中國風」勾勒出基本輪廓，完整門派風範則在第四張專輯中《東風破》時正式確立。2007 年的《青花瓷》、《東風破》更將傳統樂器和寄物抒情等各種古典元素運用得淋漓盡致，盡現東方的美學概念；在《爺爺泡的茶》、《霍元甲》中，周杰倫展現出不被「中國風」框架局限、自由揮灑的決心。獨特的中西合璧 R&B 與嘻哈加上方文山情景交融的詞作，為華語樂壇帶來一股中國風的風潮。

2. 音樂營造不一樣的世界觀：奇幻異想，穿越古今時空

周杰倫的音樂，最大魅力可能是僅以詞、曲就能建構出瑰麗畫面、奇幻意境，並呈現觸碰文化脈絡、人文共識的時空穿梭感。20 年間，他帶我們遊歷過世界（如《印第安老斑鳩》、《米蘭的小鐵匠》），穿越文化的過去（如觸碰古巴比倫文明的《愛在西元前》），進入遊戲異域（如充滿想像色彩的《半獸人》、《最後的戰役》、《龍戰騎士》），或造訪溫情舊時光（如《上海一九四三》），完成了對古典的致敬，對未來的樂觀冒險。除了在導演和說書人兩個身份之間遊走，周杰倫亦化身不同劇本的主角，既是正義善良的牛仔（《牛仔很忙》），也可以深入倫敦令人驚懼的夜色中探求真相（《夜的第七章》）。

3. 讓 Hip Hop 打進流行殿堂：引領華人饒舌新風貌

雖說周杰倫並不以 rapper 自居，但無疑他的饒舌作品顛覆了大家對主流音樂的想像，也啟蒙了不少後輩歌手。早於首張專輯開始，他便以《娘子》將 Rap 帶入主流樂壇，《忍者》、《龍拳》連珠炮般的唸誦歌詞，咬字發音均打破了中文平仄在 Rap 方面的限制，拉寬了中文歌詞的律動空間。而他的 Rap 作品當中處處流露的東方元素，如棋盤上的《將軍》調兵遣將、武術館的《雙截棍》揮灑自如，《本草綱目》中對中草藥醫學的歌頌，新奇而流利的斷句流露出不一樣的美感，至今仍歷久常新。

4. 音樂編輯精選歌單：周杰倫的創作深度遊

有人說：周杰倫的前四張專輯就足以讓人聽一輩子；也有人說，周杰倫的真正才華見於每張專輯的 B 面。 然而無論哪種說法，都只代表著周杰倫音樂全貌裡的一幀風景。

「周氏情歌」如《簡單愛》、《告白氣球》，或《東風破》、《髮如雪》等中國風經典，都是隨便一句歌詞就能讓大家想起旋律的「周杰倫代表作」；雙副歌的《她的睫毛》、異國風情的《牛仔很忙》等「周杰倫：非主打好歌」則藏着獨具一格的創作巧思，等待你進一步探索；唯有「深度聆聽周杰倫」，感受其抒情中文歌世界，如何讓他逐步站穩華語樂壇的流行天王地位。從琅琅上口到冷門前衛，Apple Music 多張精選歌單為你呈現周杰倫的音樂軌跡，讓樂迷全方位穿梭在他的音樂世界。

5. 探索周杰倫的幕後宇宙

成為華語樂壇殿堂級歌手之前，初出道的周杰倫就已為張學友、李玫等作曲，成名後他亦不吝嗇自己的創作力量，曾為蔡依林、陳奕迅分別譜寫《倒帶》和《淘汰》，並擔任製作人，將強烈個人色彩復刻到蔡依林的《布拉格廣場》和 S.H.E 的《安靜了》 中。從音樂靈感、創作層面出發，Apple Music 以四個主題精選不同好歌，「周杰倫的創作」、「周杰倫的製作精選」帶大家窺探他的幕後身影；「周杰倫：靈感來源」、「受周杰倫啟發作品」則以承先啟後的角度展現周杰倫的獨特魅力。

6. 周杰倫親自嚮導：音樂伴我走過的一天

曾擔任 Apple Music 音樂向導的周杰倫，為歌迷策劃了「周杰倫的一天」主題歌單，分別以白日夢、運動、遊戲和家庭為主題，分享心頭的摯愛好歌。有關首張歌單，杰倫如此解釋選歌：「常常在夜深人靜、或創作的時候，我就會天馬行空地發揮想像力，想像自己有《超能力》無所不能、搭乘《時光機》做《星際旅行》，想像自己是超人《Fly Tonight》但其實不會飛，甚至想像美人魚、李白、牛仔和公公組隊穿過《任意門》到《月球漫步》。聽到白日夢歌單裏的歌曲後，你也可以花一點心思， 多點幽默感，音樂就能為生活帶來不少樂趣喔！」樂迷不僅能以此解析周杰倫本人妙想奇思的創作背後的靈感來源，也得以一窺他日常生活與精神世界的斑斕側面。

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