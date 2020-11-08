面對美國總統大選大致塵埃落定，歐洲也開始檢討近4年來與美國、中國大陸的關係，並思考未來歐洲走向。德國媒體指出，不論誰當選總統，在疫情之後中國將更為強大，美國被削已成事實，歐洲必須更堅定為民主國家發聲，應對專制中國的挑戰。

《德國之聲》引述德國《商報》題為《新冠危機開啟全球政治的新時代》的社評指出，新冠危機後中國更強大、美國遭削弱，歐洲則錯失了重大戰略機遇。大陸在疫情初期隱瞞作為讓習近平在西方國家民眾心中的形象受損，但歐盟各國之間在醫療物資問題上喪失了團結，北京則試圖通過象徵性的物資援助來搞「口罩外交」，雖然此一策略對西方國家顯然無效，但中國的國家資本主義在經濟抗疫方面取得了比西方發達國家好得多的成績，則是不爭的事實。

文章說，歐盟各國如今正深陷第2波疫情，西方國家早已放棄了經濟快速復蘇的期望，而中國經濟依然有望在今年實現2%的增長，幾乎恢復了常態。北京的「一帶一路」更加勢不可擋，試圖將中國與亞洲、非洲以及東歐國家緊密相連。

此消彼長之下，疫情之後的中美勢力格局一定會發生重大變化。文章指，歐盟本可以通過7500億歐元的巨額共同舉債重建計畫而團結起來，但歐洲議會、歐盟委員會、各國政府之間的推諉扯皮，再次陷入27個自私小國相互爭執的蠅營狗苟之中，歐盟也將錯失成為國際地緣政治強國的機遇，令人惋惜。

德國著名的《法蘭克福彙報》也發表社評稱，歐洲必須擺脫對美國的依賴，才能更為獨立自主地應對來自專制中國的挑戰。美國大選結果明朗後，歐盟各國不同黨派的政治人物紛紛表態，強調歐洲必須在外交、國防、經濟、科技方面更加強大、更加獨立自主。此一訴求早在攪得天翻地覆的川普總統上台前就已存在，歐巴馬時期的在面對中國的政治與經濟崛起時，美國已開啟「重返亞洲」的進程。而美國要求歐洲人增加國防投入，可以追溯至更久遠之前。

文章表示，就算美國仍是個可靠的夥伴，但中國因素已形成越來越大的挑戰，歐洲堅定地捍衛民主國家利益將愈發顯得重要。如果美國不可靠，那更應如此。現在歐洲人自亂陣腳，許多人拒絕擴大防衛投入，這還不能算是最大的問題。即便在歐洲內部，尤其是匈牙利、波蘭執政黨，同樣也被破壞美國民主的勢力所侵蝕。

(中時新聞網)