美國股市3大指數周二僅道瓊工業小漲0.9%，標普500、那斯達克各挫0.14%、1.37%，有專家認為此分歧趨勢還會持續，原因或許從SPDR(道富環球管理基金)旗下2檔ETF(指數股票型基金)資金流量可看出，該基金瞄準標普500的ETF周一單日流入98億美元，是販售10餘年來單日最佳紀錄之一，瞄準道瓊的ETF也獲挹注，因為美股資金正快速由科技股逃出。

道富集團(State Street)總值3190億美元的標普500 ETF信託(代號SPY)締造去年12月以來資金流入最佳紀錄，資產規模日增3.2%，是3月股災後最佳紀錄。儘管標普周二小跌，但分析師都認為時間拉長來看，標普500成分股吸金效應會持續，因為該指數權重僅1/4是科技股，而類股輪動已是過去2交易日市場最顯著的趨勢之一。

位於波士頓的投資顧問公司Moors & Cabot董事兼總經理皮洛(James Pillow)說 :「在新冠疫苗即將問世這種歷史性消息傳出後，市場上的資產配置者別無選擇，如果你不跟進類股轉移就等於有虧職守。毫無疑問最近偏重那斯達克的基金都撤出不少錢，然後快速進入選股更廣泛、更有周期性的SPY和DIA(註：道富以道瓊為標的的ETF信託)。」

和幾乎以科技股為主的那斯達克不同，標普500大約只有1/4成分股是科技股，另有3/4成分股可以抵抗科技股下跌。疫苗問世使得市場預期疫情帶給科技股和遠端需求的紅利即將消失。周二各指數漲跌趨勢也與指數納入成分股的科技股比例成相關，科技股權重越高指數跌越慘，3大指數之外、近年臺灣也關注的費城半導體指數跌幅更達3.01%。

但也有投顧持不同看法，位於堪薩斯州的6 Meridian首席投資官麥斯(Andrew Mies)就稱，類股輪動雖然是顯著現象，但以標普500、道瓊工業指數為標的的ETF吸金量只是反映上周美股大漲，趨勢還不明朗。他說：「大背景是上周市場強烈反彈。短時間有如此劇烈波動，日我們進入未知的領域。」

(中時新聞網)