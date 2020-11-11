美國總統大選不確定因素排除後，台股今收盤指數再創新高，外資今再買超逾百億元，達153億元。凱基證券分析，市場將重新聚焦在景氣復甦題材以及三大驅動力，將支撐台灣科技股4Q旺季超旺、1Q21淡季不淡，有助台股延續多頭表現。

凱基證券分析，由於新冠肺炎疫情發生後已帶動民間消費出現結構性的改變，即減少服務型消費(諸如旅遊、航空、餐飲)轉而增加許多商品型的消費(諸如電子產品、健身用品、居家修繕)，此對以出口導向的台灣、韓國等出口型經濟體將實質受惠。其次，疫情也帶動數位經濟提早來臨，進而增加PC/NB/平板等新增需求，並衍生出雲端資料中心持續建置的需求。

另外，適逢蘋果推出首部5G新款iPhone，不僅帶動本身換機需求，也刺激全球5G手機滲透率的快速拉升，在5G手機的內涵價值較4G手機提升15~20%下，有利電子零組件廠商獲利品質的提升。綜合而言，上述三大驅動力將支撐台灣科技股4Q20旺季超旺、1Q21淡季不淡，有助台股延續多頭表現。

2020美國總統大選結果揭曉，由於這次票數接近、開票的狀況也較多，選舉結果並未如過去般在當天午夜前即確定。至於在國會選舉方面，雖未全部完成開票，但變數相對小很多。凱基投顧表示，股市短線可能會因選舉爭議下跌提供買點，不過在拜登確定入主白宮下，國會分治使左傾政策不易執行亦利多股市。

拜登確定當選美國總統，雖國會分屬兩黨導致難有大規模刺激措施，加稅動作與健保改革等不利於市場的政策也難以在國會通過。但凱基投顧認為就投資方向來說，美元後續將會續貶、加上中國景氣復甦明確，美股表現仍看好。惟短線必須注意在選舉爭議下，風險偏好將下降，屆時可能會看到評價面驅動的股市下修，而美元短線也將因避險需求而回升，但此時反而是股市絕佳的買點。就類股而言，綠能、工業、必須性消費將是最大受益股。整體而言，凱基投顧仍看好景氣持續復甦的題材，並認為持續關注疫情與疫苗進度仍非常關鍵，也預期美國企業獲利會持續上修。短線雖有下修壓力，但建議在下修後加碼布局。

(時報資訊)