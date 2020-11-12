周三美股走勢續分歧，電子、科技股領軍，四大指數漲多跌少。台股本周一山比一山高，周四由台積電續強下，開漲62.67點報13324.86點，突破13300關卡，再度登峰造極，權王領頭電子股，不過隨著金融、塑化、傳產休憩下，高價、權值股無力，指標邁入高檔超買區，加上美期電子盤走弱，大盤激情過後翻黑震盪，午後跌幅擴大至13193.74點，尾盤蘋概三雄撐盤，13200關卡失而復得，終場收跌40.41點或0.3%，報13221.78點，成交金額2099.27億元。今日外資(不含外資自營商)買超56.0042億元，投信賣超6.9287億元，自營商買超8.1816億元，三大法人買超57.25億元。外資連2日買超209.92億元，11月以來買超916.96億元。

台積電ADR周三收漲3.67%，權王台積電(2330)周四早盤股價一度達463.5元、漲6.5元，創近1個月新高價，距歷史高點466.5元只差3元，市值增加1685億元，市值再度達12兆元高檔，中場在平盤之上整理，終場收漲1元或0.22%，報458元。股王大立光(3008)盤中一度翻黑至3275元，午後再度翻紅，收漲0.6%至3330元。下午盤後召開第3季法說會的鴻海(2317)，外界關注威州投資案、微軟合作新案、電動車開放平台招募合作夥伴進度等，早盤亦一度翻黑，達80.8元、跌0.8元，所幸收漲0.37%至81.9元。股后矽力-KY(6415)疲憊收跌1.41%，500以上高價股，僅信驊(5274)、精測(6510)、昇佳電子(6732)、玉晶光(3406)收漲；祥碩(5269)、聯發科(2454)、和泰車(2207)、富邦媒(8454)、世芯-KY(3661)等皆黑漆漆。權值股方面，日月光投控(3711)漲0.7%，聯電(2303)漲0.32%，台塑(1301)跌1.12%、台泥(1101)跌0.59%、亞泥(1102)漲0.11%、遠東新(1402)跌0.36%、長榮(2603)跌3.47%、國泰金(2882)跌1.7%、富邦金(2881)跌0.77%、可成(2474)漲1.6%、台達電(2308)漲3.59%、國巨(2327)漲0.76%。

電子類股收漲0.11%，重回多頭懷抱。傳產普遍走跌，僅食品股在統一(1216)、鮮活果汁-KY(1256)強漲帶動下，類指大漲1.92%；光電、生醫下滑0.35%、0.79%，金融、鋼鐵也分別收跌1.35%、0.84%，電機、塑膠、造紙均同步下挫約1%，玻陶、航運、汽車跌幅最劇烈，分跌3.10%、2.19%、1.83%。

食品漲幅奪上市類股冠軍，成為台股撐盤要角，亞軍由電子零件拿下，類指收漲0.88%，台達電(2308)、華通(2313)、凱美(2375)、興勤(2428)、泰碩(3338)、健策(3653)等皆發力上攻，依序收紅類股為資訊服務、其他電子、半導體、電子。族群股來看，散熱模組火燒，雙鴻(3324)漲停創下掛牌新高價，奇鋐(3017)同樣亮燈漲停，曜越(3540)、超眾(6230)、泰碩(3338)聯袂走高。惟產業進入淡季的太陽能股多檔股價盤中創波段新低價，因單月營收下滑加上前波強勁上漲，聯合再生(3576)、茂迪(6244)、安集(6477)股價一度跌破前波低點，元晶(6443)、國碩(2406)、達能(3686)、太極(4934)也灰頭土臉，安集收盤強守紅盤，多檔亦跌幅收斂。新冠疫苗拚進度，快篩概念股心碎滿地，圓點奈米(6797)大跌交出生技股王寶座，達亞(6762)則重新奪回類股王座，股價站穩300元關卡之上；快篩概念股普生(4117)也苦哈哈。

個股來論，怡利電(2497)兩大高毛利產品看佳，跳空高鎖漲停。南亞科(2408)也人氣爆棚、股價上漲突破60元關。外資送暖的南電(8046)穩步收上紅盤，欣興(3037)、景碩(3189)則雙雙收黑。損益財報告捷利多股，奇鋐(3017)、雙鴻(3324)漲停，建錩(5014)觸及漲停，凱美漲停一步之遙，辣椒(4946)、智冠(5478)、尖點(8021)雙雙漲逾6%，佳世達(2352)、雙美(4728)、曜越(3540)、台通(8011)、冠星-KY(4439)、智易(3596)漲逾3-5%，富強鑫(6603)、、浩鑫(2405)、智邦(2345)、臻鼎-KY(4958)、精測(6510)、超眾(6230)、愛普(6531)、禾聯碩(5283)亦紅通通。

5日RSI為78.09，10日RSI為68.8。9日K值為88.81，9日D值為81.02。20日乖離率為2.58。分析師王兆立表示，台股量價結構偏多格局不變，短線可能維持類股輪動、震盪偏多走勢，5日均線為市場視為多空分水嶺，是重要觀察指標。此外，疫苗進展與疫情發展也是市場關注重點。台股資深分析師林成蔭也指出，就基本面觀察，台股中多無礙，包括全球經濟展望穩定復甦，不過，目前不少轉機股、題材股的波段漲幅已大，本益比相對偏高，使盤勢在高檔震盪，還需密切觀察後續資金面挹注狀況，能否使高檔籌碼形成良性換手循環，若展望是正向，則盤勢穩步趨堅仍審慎樂觀。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村亦表示，投資人不宜太悲觀看待台股行情，擇優布局但以不追高為原則。

(時報資訊)