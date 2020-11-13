法國寶獅（Peugeot）汽車總代理寶嘉聯合宣布，在台上市PEUGEOT 2008車款，新車定價92.9萬元起，寶嘉聯合推出早鳥專屬優惠，即日起至2020年底前，限量提供包括高額分期超低利率、三年3萬公里免費保養等優惠。

寶嘉聯合介紹，PEUGEOT 2008搭載1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，分別提供155匹／240牛頓米，及130匹／230牛頓米兩種動力選擇，擁有平均每公升16公里的低油耗。

安全系統方面，PEUGEOT 2008標準配備六具SRS防護氣囊、ESP電子車身穩定系統整合ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統、DSC動態穩定控制系統、EBA緊急煞車力道輔助裝置、EBFD電子式煞車力分配系統、EHW緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、ESC電子車身穩定系統開關、LTW車外低溫警示及後方駐車雷達等。

同時，PEUGEOT 2008全車系配備ADAS先進駕駛輔助系統，包含DAA駕駛注意力警示系統、FCW前方車距警示系統、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持系統、SLI速率掃描辨識系統、TPMS胎壓偵測警示系統等；ALLURE以上車型則擁有ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、EPB電動駐煞車及LPA車道保持系統等；GT LINE與GT車型更提供ABSM主動式盲點偵測警示系統、HBA智慧型遠近頭燈及VisioPark後方多模式環景駐車輔助系統。

(工商 )