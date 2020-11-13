「機場代表」是這群神秘人士的職業名稱，全台灣不超過100人，多數集中在台北市各五星級酒店。為迎接訂房且遠道而來的商務客，包括文華東方、晶華、君悅、喜來登、Ｗ、遠東香格里拉、西華等酒店都會派出代表，長期駐守機場大廳，待VIP入境，立即安排專車前往酒店。

由於客人多來自歐洲、美國，機代外語能力自然不在話下，有的機代也精通日文；前幾年大陸人士頻繁來台，機代的專業接待，讓他們印象深刻。

為了強調專業度，機代服裝幾乎清一色黑色，「Man in Black」。以桃機為例，總人數約50位、男女比例約10比1，男的穿西裝、女生穿套裝。

他們每天從酒店櫃台獲取住房資訊，許多機代會下載航班追蹤app，掌握班機動態，絕對要在貴賓踏進入境大廳那一刻，出現在他（她）面前。有時因接待對象分從不同航廈入境，還得練就一身一、二航廈間飛奔的本事。若扣掉在機場上班的公務人員、航空公司員工，最熟悉機場運作的，非機代莫屬。

民國80年台灣景氣好，機代月入６位數不成問題。近年商務客減少，部分酒店縮減機代編制，甚至好幾家共用，節省開支。

疫情爆發後，今年一整年商務客入境呈跳水式衰退，僅零星客人可接，不少機代被調回台北上班。由觀光旅館商業同業公會向機場公司承租的接待中心，也將於11月16日退租。

見證台灣經濟起飛的一群人，隨著這波疫情，更見證了機場興衰。

(中時新聞網)