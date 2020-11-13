女子若結婚之後若與公婆同住，彼此的生活習慣需互相配合，否則可能會爭執不斷，一名女網友日前就在臉書分享，她與公婆同住，她的公公經常在家中客廳看A片，影片聲音經常會傳到2樓小孩的房間，而且全家人出門都要經過客廳，每次公公正常看A片，他們都會裝作視而不見，她擔心影片內容會對小孩造成不好的影響，對此相當不習慣。

該女網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」PO文表示，她要抱怨的對象並不是婆婆、而是公公，她說公公經常會在家中看A片，其實看A片是人之常情，若是自己在房間內不影響到別人，並沒有什麼大不了，但是公公偏偏喜歡在家中客廳看，而且影片聲音很大，都會傳到2樓，包含2個小孩的房間。

該女網友說，先不論小孩聽到是否會有不好的影響，客廳是全家人出門一定會經過的地方，她說全家人的態度都是視而不見，她覺得非常尷尬。許多網友看到貼文都留言說，「長輩連這點羞恥心都沒有！可以的話分開住吧，免得小孩身心靈受影響」、「公公真的很不正常，還客廳正大光明勒」、「這真是不太好的身教，又不是血氣方剛的少年郎」。

也有網友給出建議說、「買一台電視送給公公，讓他去房間看」、「花點小錢買一台電視放他房間讓他慢慢看，並且跟他說因為在客廳看對小孩子不好」、「我朋友的公公也是在客廳看A片，有客人來還邀約他們一起看很無言，後來直接搬去外面住」。

(中時新聞網)