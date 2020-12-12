新北市吳姓男子去年2月間趁著A女在公司幫忙辦公時，要求A女換上情趣內衣協助拍攝，因吳男是A女姑姑的朋友，A女擔憂姑姑和吳男會找友人麻煩，因而同意拍攝，但吳男在拍攝期間卻脫褲用下體磨蹭A女，並稱「我這個怎麼還這麼軟，妳是在幫叔叔而已」。新北地院近期依強制猥褻罪，判處吳男1年4月徒刑。

判決書指出，A女姑姑和吳男曾針對A女交友狀況施壓，A女擔憂友人受姑姑和有黑道背景的吳男騷擾，因此答應換上情趣內衣，讓吳男拍攝。A女換上內衣後，因驚嚇哭泣用手遮住眼睛，但吳男卻趁機脫下褲子，用下體磨蹭A女性器官，A女掙扎腳踢，但吳男仍將A女推回床上，之後走到垃圾桶射精。

事後A女在友人的鼓勵下撥打專線，說出遭猥褻一事，全案才曝光。吳男在偵訊時坦承有對A女拍攝情趣內衣照片，但否認有強制猥褻，他辯稱A女想借錢，他本來不願意，但A女向他稱有從事網拍，可拍情趣內衣照片才會同意，過程中根本沒有接觸A女。

法院認為，A女證述時未見其猶豫不決或反覆不一，且能具體詳細描述遭猥褻一事，也無任何抽象、避重就輕或誇大情節之的說詞，若不是親身經歷，應該難以憑空杜撰，且吳男在訊問、審理時說法不一，說詞難以採信。法院認為，吳男為滿足一己性慾，違反A女意願強制猥褻，已侵害A女性自主決定權，使她身心受影響，因此依強制猥褻罪判處1年4月，全案可上訴。

(中時 )