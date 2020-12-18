大陸安徽省多年前發生一起年輕女子被勒斃、塞進衣櫃的慘案，離奇的是，屍體旁邊還放有「愛妳愛到殺死妳」等字條；時隔20年終於抓到兇手，安徽省合肥市蜀山區檢察院以涉嫌故意殺人罪將嫌疑人魏男逮捕。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，魏男2000年5月4日因與劉姓女友發生感情糾葛，在租屋套房內爆發激烈爭吵；魏男激動之下，居然出手掐住對方脖子，接著又拿電線勒住劉女頸部，把她活活勒死，塞進床頭衣櫃後逃逸。

值得關注的是，魏男竟還留下紙條「愛妳愛到殺死妳」、「等著我，我很快去找妳」，到死都不肯放過劉女。事件曝光後，經法醫鑑定，劉女是的死因為勒頸致機械性窒息死亡。然而經過抽絲剝繭調查，案情依舊陷入膠著，就這樣過去20年。

但法網恢恢疏而不漏，警方本月3日在大陸河北邯鄲市逮捕到魏男；據了解，魏男逃亡期間狡猾改名，並與他人同居，甚至還因竊盜罪被判刑，相當囂張。目前，該案正進一步偵查中。

(中時新聞網)