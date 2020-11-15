美國大選落幕，對於未來台美關係，台派學者成功大學法律系教授許忠信在一場座談會上表示，美國不論誰當選總統，首先考量都是美國自身利益，台灣唯有自立自強，才能應對世界的變局。許忠信更直言，現在大陸的發展已追上清朝康雍乾盛世，台灣必須面對大陸的崛起，反思自身為何比不上人家。

台灣南社15日舉辦「美國大選後之台美中未來關係展望座談會」，據港媒《中評網》報導，參與該研討會的許忠信直言，台灣人對這場大選比美國人更緊張，其實這是不需要的，不論美國最終是誰當選，美國利益永遠是第一考量目標，而且不管是哪個黨派政治人物或政黨都是不可靠的，台灣只有靠自己。現在台灣只是美國棋子，放不著此時跟大陸對抗。

許忠信更表示，現在大陸發展已經可以媲美清朝康雍乾盛盛世，台灣要客觀面對大陸已經崛起的事實，現在大陸連二線城市都發展快速，反觀台灣已經無法追上人家，必須誠實承認這個事實。

許忠信認為，面對這樣強大的大陸，台灣更要仰賴「兩海」來提升競爭力。第一個海，便是要透過「太平洋」與世界各國貿易；第二個海是「腦海」，台灣有著台積電等科技進步的腦海，外加過往打下的經濟基礎，台灣更可在科技和創新產業上為世界貢獻一己之力。

(中時新聞網)