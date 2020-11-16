中信兄弟吳東融獲選為今年度最佳九人的二壘手獎，他坦言聽聞時自己也滿意外能拿到看重打擊成績的獎項，不過他並沒有入選今年台灣大賽28人名單，僅有隨隊跟著球隊練習，他表示自己有能幫上忙的地方，希望和大家走到最後。

吳東融是去年二壘手金手套得主，今年則獲得最佳二壘手肯定，他坦言其實有點意外，「以前被定位是守備比較好，沒想到能拿跟打擊比較相關的獎項。」但吳東融確實在打擊上煞費苦心，「去年拿金手套後有想追求打擊，所以有重訓、爆發力訓練、調整揮擊角度等等，長打數據就有比較明顯的成長。」

吳東融拿到最佳二壘手肯定，但是季末沒有在總冠軍的28人名單，「名單有教練的考量，自己隨隊也可以幫忙，球員在台灣大賽賽前如果還要整理場地、撿球之類的，難免會分心，我自己整年都跟著球隊，有可以幫忙的也想陪大家走到最後。」

而吳東融表示在守備、打擊之後，接下來想追求速度，「以往業餘時速度有被肯定，想挑戰盜壘這些速度上的獎項。」不過隨後吳東融也笑說，「在台灣要跟陳晨威比速度可能有點困難。」他表示盜壘還要跟戰術配合，並非想要跑就能拿獎，這會是他未來想表現的地方。

(中時 )